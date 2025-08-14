蔣萬安赴上海參加雙城論壇 「這一天」最可能成行
台北上海雙城論壇今年由北市府率團赴上海市參加，傳出舉行的時間在9月25日。據指出，陸方原希望在25日前，但因議長戴錫欽9月初率議員出訪歐洲，9月25日才回國，因此雙城論壇時間最有可能訂在9月25日，但仍須陸方同意。
雙城論壇今年邁入第16年，是台北市長蔣萬安任內第三次參加，任內第一次赴上海，第二次是台北市政府舉辦，這次輪到北市府前往上海。
據指出，上海市方面原希望能在9月舉行，但台北市府參加雙城論壇，過去北市議長議長和議員都會參加，考量這次因議長戴錫欽出訪，直到9月25日才返國，雙方初步溝通後，無法在9月25日前。
另外，因10月初北市議會將開議，最佳的時間點，選在9月25日。此外，在此之前，蔣萬安在11月甚至12月也來得及赴上海參加，但要等議會總質詢之後，不過議會的議程尚未確定，所以先敲定可能時間是9月25日，且當天議長戴錫欽也能率議員參加。
知情人士表示，9月25日是比較好的時間「但仍須陸方同意」還沒有確定時間。
