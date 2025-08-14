影／與盧秀燕在行政院會吵架？卓榮泰還原真相 這一扶2人都笑了

台中市長盧秀燕今出席行政院會，據傳會中與卓榮泰爆發口角。桌榮泰今下午到台中與機械業者座談，與盧秀燕同場，卓進場時踢到階梯踉蹌一下，盧伸手去扶。卓榮泰下午受訪說，盧市長針對地方財政困難提出的建議，與追加預算內容、精神相符，就事論事討論。盧僅回覆「謝謝」。

行政院會今天討論中央政府追加預算案，盧秀燕親自出席。據轉述，盧會中多次提及總預算創新高、財劃法補助款等問題，卓兩度提醒，還說「現在是討論事情，而不是創造聲量」。

中市府轉述，盧秀燕會中表示，中央預算創新高，施政滿意地卻是歷年同期最低，因為刪除原本核定的一般性補助款，中央臨時反悔，影響工程進度，也迫使地方額外籌措財源，各縣市都受到衝擊。

盧秀燕會中直言，新內閣剛上任可能對預算不熟悉，但必須立刻修正，儘速全數恢復原本核定的一般性補助款與計畫型補助款。

卓榮泰下午到台中與機械業、工具機業者座談，地點在南屯區慶鴻機電；卓到場時，盧已在門口迎接，卓進場時踩到階梯踉蹌一下，盧還伸手去扶，隨後兩人笑著進場。

針對盧、卓二人在行政院會針鋒相對，卓榮泰下午受訪說，去年上任迄今，已到台中19次，每次都看到盧市長與市府團隊高效率服務市民，上月城鎮韌性演習有很好表現，他親自向總統回報。

卓榮泰說，今早行政院會討論追加預算，其中盧市長針對地方在財政上困難，希望地方能得到協助的事項，與中央政府追加預算案內容、精神一致，都是就事論事在討論；他早上也與盧相約下午在台中見面。

他強調，沒有這個事情，行政院會是公開討論的地方，歡迎列席首長表示意見。 行政院長卓榮泰（中）、台中市長盧秀燕（右）傳出今早在行政院會針鋒相對，兩人今下午在台中又同台出席產業座談。記者趙容萱／攝影

商品推薦