藍委指總統喊公投立場違行政中立 銓敘部：政策言論

核三重啟公投將在8月23日投票。國民黨立委翁曉玲質疑，總統賴清德昨天公開喊話對公投投下不同意票，嚴重違反行政中立。銓敘部長施能傑說，這是身為民選總統宣示政策的態度，屬於政策言論。

兼任民進黨主席的賴總統昨天在民進黨中常會指出，核三重啟公投根本無法確認人民願意承擔多少風險，「823公投我會去投票，我們一起投下不同意票」。

立法院司法及法制委員會邀請銓敘部部長施能傑等人就「政務人員應否及如何遵守行政中立原則、行政機關於選舉罷免期間應為如何之宣導與落實」進行專題報告並備質詢。

翁曉玲質疑，賴總統昨天指要針對公投投下不同意票，這是代表誰的意見，如果這是代表總統意見，已嚴重違反行政中立，且這是立法院提出的公投，以總統這樣說法是否妨害公投。

施能傑說，這是作為民選總統對公投立場宣示政策態度，且總統本來就不適用行政中立法，沒有違反行政中立法的問題。

施能傑指出，每個人對「行政中立」的詞彙見解不同，但根據行政中立法，是規範積極參與政治活動等行為。

翁曉玲追問賴總統這番說法是不是政治活動範疇；施能傑說，這屬於政策言論。

此外，民進黨立委吳思瑤質詢，公投投票內容與政策相關，政務人員對政策表達立場也是職責所在，否則若有公投存在就無法表達政策立場，誰為政策負責。

施能傑說，包括不同民選的行政首長，可能也有不同立場。

另外，國民黨立委吳宗憲詢問，衛福部政務次長呂建德針對罷免結果指「剿匪也不是一次就成」來罵在野黨是否適當。施能傑說，他不認為適當；考試院秘書長劉建忻說，不同政黨有不同政治立場，但在互動與措詞上，政務官應該要有更多自制。

吳宗憲也質詢，行政中立法規範一般公務員常任文官，但也指出政務官性質與一般常任文官不同，要另立專法處理行政中立部分，考試院何時要提出專法。

施能傑說，行政中立法是在10多年前立法，行政中立法第14條對於政務首長也有應遵守的義務規範。

施能傑表示，公務人員中立法適用全國各級政府，如果另訂定一個法律，適用對象也會是中央、地方政府，但因樣態非常多，真的需要更多討論，而政務人員的主管機關是否適合放在考試院，也需要多多討論。

