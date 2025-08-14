中海警船追逐菲國巡邏艇 外交部：嚴重影響區域和平

快訊

中央社／ 台北14日電

中國1艘海警船11日在南海追逐菲律賓巡邏艇時，撞上1艘自家軍艦。外交部發言人蕭光偉今天表示嚴正關切，並指中方此舉嚴重影響區域和平穩定，也呼籲各方保持克制。

菲律賓海岸防衛隊發布影片指出，中國3104號海警船在南海黃岩島水域高速追逐菲方巡邏艇蘇鑾號（BRP Suluan，MRRV-4406）期間，進行冒險的操作，導致與舷號164的解放軍桂林號飛彈驅逐艦相撞，現場傳出巨大撞擊聲，中國海警船的船艏嚴重受損，無法航行。

對此，外交部發言人蕭光偉下午透過文字表示，針對中國在南海民主礁鄰近海域，以軍艦及海警公務船危險航駛，迫近菲律賓公務船，嚴重影響區域和平穩定，更直接危及菲方海事人員人身安全等強勢行徑，外交部表達嚴正關切。

蕭光偉強調，外交部密切關注當前南海相關島嶼的爭端，呼籲各方保持克制，尤其中國不應採取任何升高情勢、侵害人身安全、損及南海和平穩定現狀的作為。

蕭光偉也呼籲，唯有妥善透過多邊對話與爭端解決機制，才能以和平方式處理南海議題。而台灣將與理念相近國家持續關注南海情勢，共同致力維護區域安全與穩定。

南海 外交部 菲律賓

