中海警船追逐菲國巡邏艇 外交部：嚴重影響區域和平
中國1艘海警船11日在南海追逐菲律賓巡邏艇時，撞上1艘自家軍艦。外交部發言人蕭光偉今天表示嚴正關切，並指中方此舉嚴重影響區域和平穩定，也呼籲各方保持克制。
菲律賓海岸防衛隊發布影片指出，中國3104號海警船在南海黃岩島水域高速追逐菲方巡邏艇蘇鑾號（BRP Suluan，MRRV-4406）期間，進行冒險的操作，導致與舷號164的解放軍桂林號飛彈驅逐艦相撞，現場傳出巨大撞擊聲，中國海警船的船艏嚴重受損，無法航行。
對此，外交部發言人蕭光偉下午透過文字表示，針對中國在南海民主礁鄰近海域，以軍艦及海警公務船危險航駛，迫近菲律賓公務船，嚴重影響區域和平穩定，更直接危及菲方海事人員人身安全等強勢行徑，外交部表達嚴正關切。
蕭光偉強調，外交部密切關注當前南海相關島嶼的爭端，呼籲各方保持克制，尤其中國不應採取任何升高情勢、侵害人身安全、損及南海和平穩定現狀的作為。
蕭光偉也呼籲，唯有妥善透過多邊對話與爭端解決機制，才能以和平方式處理南海議題。而台灣將與理念相近國家持續關注南海情勢，共同致力維護區域安全與穩定。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言