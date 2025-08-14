朝野共識明年7月施行 定名「行政區劃程序法」送出委員會

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
桃園龜山、新北林口生活圈相連，林口長庚醫院行政區隸屬於桃園龜山，兩地居民生活、就學、醫療有許多互動與連結。本報資料照片
行政區劃法」草案討論多時，立法院內政委員會今逐條協商，最終達成共識且無須黨團協商，預計明年7月1日施行，定名為「行政區劃程序法」草案送出委員會。國民黨籍召委牛煦庭表示，該法為行政區域調整制定規則，未來可讓行政機關依法擬定計畫，當中也特別確保民眾參與權，為提升地方治理品質找解方。

跨縣市區域治理話題近年再起，眾多不同縣市不同行政區的居民，不少有共同生活圈的需求，是否要調整行政區畫分，引發討論。回顧內政部自1992年起推動行政區劃立法，但至今未能完成立法程序，期間已經超過30年。

牛煦庭今於內政委員會排審「行政區劃法」草案，朝野立委發言踴躍，討論包含規畫考量因素、是否於母法強調人民參與角色等，最後針對該立法草案最後一條的施行日期有所爭執。牛煦庭認為一定要明定施行日期或期限，執政黨多位立委則認為由行政機關定之，或用附帶決議方式補充，但大家共識是明年7月1日前一定要實施。

最後所有條文達成共識且無須黨團協商，並通通過2項附帶決議，包含在未來實際畫設行政區時，須保障原住民族集體生活型態與語言文化；以及該法公布後，行政院應於2026年7月1日前實施，內政部應盡速研訂相關子法，並每3個月將研訂進度函知內政委員會。該法最後定名為「行政區劃程序法」草案，並送出委員會。

牛煦庭表示，自己選區龜山多有與新北市交界之處，這類情況往往淪為施政末梢，亟待加強治理及跨域整合，如今該法出委員會，有望於本會期三讀通過，完成延宕32年的立法程序，當中他提案版本也特別強調保障民眾參與的重要性，盼為地方發展及跨域治理樹立新的里程碑。

另外，內政委員會今也審查「住宅法」修正草案，其中聚焦第四條，有關居住社宅身分認定內容，在幾經討論後，牛煦庭宣布，因相關資料還不足，也還需些時間達成共識，因此保留國民黨立委黃健豪等16人、民進黨立委王美惠等5人所提之修正動議共2項，另定期審查。

