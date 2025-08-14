政院拍板5年45億智慧雨林產創計畫 鎖定2產業拚帶動4.8億產值

行政院會今天拍板5年45億元得「智慧雨林產業創生計畫」，自2025年至2029年推動。經濟部說明，該計劃今年啟動，先選定「智慧餐飲」和「健康照護」產業先做示範，預估帶動4.8億產值提升，明年將擴及到工業部門。

根據經濟部分析，智慧餐飲餐飲業面臨少子化人力成本上升缺工壓力，針對智慧點餐服務系統、顧客數據分析和供應鏈管理等應用場景，提供定製化AI解決方案，幫助業者提高營運效率，降低人力成本，提升服務品質。

健康照護產業，則面臨場域數據管理不易、遠距照護監控不足，難以提供個人化健康管理服務。針對痛點，開發遠距健康監測及智能健康管理平台，提升照護效率，改善長輩及家屬體驗，減輕照護人員負擔。

根據經濟部規劃，智慧雨林產業創生計畫是盼協助中小企業朝差異化、高值化、客製化方向發展，提升產品及服務的附加價值，未來將針對「智慧餐飲」和「健康照護」產業所面臨的問題及需求，研發自主AI系統，解決現行經營模式的痛點與挑戰。

目前規劃是以南部地區為示範場域，明年起逐漸擴大到全國各地，逐步推廣至智慧製造、智慧服務及智慧農畜牧等產業，並鼓勵資服業、學界組建跨科系團隊，針對產業具體需求，開發具實務解決能力的AI技術，協助中小企業導入AI技術，提升生產效率及產業競爭力。

