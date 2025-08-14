盧秀燕赴政院談預算 遭卓榮泰制止並質疑是創造聲量
行政院今天舉行例行院會，台中市長盧秀燕會中向行政院長卓榮泰提及中央政府總預算創新高、財劃法、計畫型補助款議題。行政院發言人李慧芝轉述，盧是在討論追加預算時突然提出，卓為此提醒應就主題回應，並稱「討論事項是要討論事情、共同解決問題，不是創造聲量」，因此制止盧發言，會議氣氛相當緊張。
李慧芝也提及，新北市、桃園市、台北市副市長會中也有提出相關議題，但都在臨時動議提出提出，是滿尊重議程的。卓揆也指出，財劃法將影響到明年中央政府總預算編列，地方也會增加許多財源，因此會儘速召開會議，共同討論事權是否分配。
盧秀燕今天親赴行政院會，會中就中央政府總預算創新高、財劃法，以及計畫性補助款等議題提出見解。
李慧芝轉述，卓榮泰當下回應，不只中央政府總預算創新高，六都也都創新高，並解釋中央政府所增加的2800億元，是為推動新型計畫，卻遭立法院大幅刪除2075億元，明年還要依照新的財劃法再分給地方3700多億元。
卓榮泰會中強調，「中央並不是魔術師，中央跟地方應該要來討論」。李慧芝說，由於當時是討論追加預算第一案，卓揆也提醒盧秀燕應就追加預算部分回應，當時盧秀燕稱不反對追加預算，卻又持續討論總預算、財劃法、計畫性補助款等，再度偏離主題。
李慧芝說，卓揆也只能再次提醒，會議事項的討論當中是要討論事情、共同解決問題，「不是來創造聲量的」，對這個部分院長有制止盧市長。
