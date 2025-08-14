快訊

盧秀燕傳不選…誰接國民黨主席？蔣萬安首度明確表態了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市獲選為幸福智慧城市，蔣萬安今下午出席受獎。記者林麗玉／攝影
台北市獲選為幸福智慧城市，蔣萬安今下午出席受獎。記者林麗玉／攝影

國民黨將於10月18日舉行黨主席改選，台北市長蔣萬安今天再度被問及黨主席改選一事，蔣萬安今天明確表態，「我現在唯一目標，就是努力將市政最好、爭取市民支持，為台北市創造最大福祉，我目前完全沒有考慮參選黨主席。」

台北市獲選為幸福智慧城市，蔣萬安今下午出席受獎。對於盧秀燕傳出不參選黨主席選舉，中廣董事長趙少康今受訪認為，若盧有意角逐2028年大選就應接下黨主席。由於蔣萬安也被點名參選，蔣再度被問選黨主席一事，蔣今天則是首度表態，「我目前完全沒有考慮參選選黨主席選舉。」

蔣萬安 盧秀燕 黨主席 國民黨

相關新聞

獨／赴陸交流遭抹黑終於「含冤得雪」 藍營里長嘆：都為打擊徐巧芯

台北市松山區敦化里長蘇榮文等7名里長，被控在2024年選舉期間受中國官方招待赴上海旅遊，違反「反滲透法」，今地檢署偵結不...

郭智輝睦鄰費惹議 23年前陳文茜已掀開「不能說的秘密」

平心而論，經濟部長郭智輝並非第一位將經濟部國營事業「睦鄰費」掀蓋的政治人物，23年前，時任無黨籍立委陳文茜在立法院從預算...

今為國際慰安婦紀念日 馬英九斥蔡英文、賴清德漠視歷史

前總統馬英九今日表示，今為國際「慰安婦」紀念日，他要再次批判民進黨政府，從前總統蔡英文到賴清德總統，口口聲聲強調轉型正義...

內閣改組藍點名多位首長應下台 吳思瑤：我們都聽到了

內閣改組聲浪高，國民黨立委認為除經濟部長郭智輝，法務部長鄭銘謙、內政部長劉世芳該下台。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示...

普發現金何時發放？卓榮泰：會請財政部加快速度

賴清德總統日前公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，條文明定普發現金1萬元，國民黨立委羅智強關切10月...

