盧秀燕傳不選…誰接國民黨主席？蔣萬安首度明確表態了

國民黨將於10月18日舉行黨主席改選，台北市長蔣萬安今天再度被問及黨主席改選一事，蔣萬安今天明確表態，「我現在唯一目標，就是努力將市政最好、爭取市民支持，為台北市創造最大福祉，我目前完全沒有考慮參選黨主席。」

台北市獲選為幸福智慧城市，蔣萬安今下午出席受獎。對於盧秀燕傳出不參選黨主席選舉，中廣董事長趙少康今受訪認為，若盧有意角逐2028年大選就應接下黨主席。由於蔣萬安也被點名參選，蔣再度被問選黨主席一事，蔣今天則是首度表態，「我目前完全沒有考慮參選選黨主席選舉。」

