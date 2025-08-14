吳思瑤：朝野若同心審議修正案 最快10月普發現金

行政院會今天通過韌性特別條例修正草案，調整普發現金期程也新增發放行政費用等。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，修正案回應民進黨團「合憲性、不排富、擴大對弱勢照顧」的3項主張，後續若朝野同心支持，普發現金最快應能於10月發放。

行政院會上午通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」（韌性特別條例）第3條、第6條、第9條修正草案，除適用範圍新增強化電力系統，另為加強支持產業、照顧弱勢族群以及發放現金作業所需新增的相關經費，整體經費上限由5450億元提高為5900億元。

新增的450億元額度當中，除預留200億元用於產業支持，另外200億元用以強化電力韌性、加碼40億元照顧弱勢族群，並增加10億元左右用以普發現金作業所需的相關經費。

吳思瑤今天受訪時表示，民進黨團會議8日已達成清楚共識，黨團成員都認為普發現金可以做，但合憲性不能偏廢，要讓違憲成為合憲，讓預算權回歸行政院的主導權，因此，應優先修正「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」、再編列特別預算。

吳思瑤也提到，黨團極多數意見都認為不能由立法院片面決定發現金，像是過往前總統蔡英文、馬英九普發現金或發放消費券都是由行政權發動，因此黨團意見就是要求合憲，由行政院拿回分配、支用等預算主導權。

吳思瑤說明，行政院今天通過的特別條例修正草案，符合民進黨團多數成員的主張，也就是普發現金、不排富，對弱勢擴大照顧，總體特別預算的金額會往上調升，希望朝野快速支持。

對於發放的期程，吳思瑤回應，第一關先由立法院朝野通過特別條例修正草案，通過後才有編列特別預算的授權，若國民黨、民眾黨立委急著要趕快發，希望能支持合憲性的期程在立法院加速推進，快的話，行政院今天將草案送抵立法院後，立法院可比照風災特別條例的處理，只要朝野有共識逕付二讀、快速進行黨團協商，就可望在8月底前通過。

吳思瑤估算，若修正案8月通過後，接著行政部門盡速據以編列特別預算送進國會，立法院就能在9月開議時處理特別預算案，待特別預算通過後，給予行政院合宜的行政流程時間，在朝野同心情況下，推估最快10月可以發放。

民進黨立委蘇巧慧也對記者解釋，在考慮民意與國家財政允許下，她贊成順應民意以合法合憲方式，由行政院提案來支應發放現金，且預算經費部分，也可望由今年超乎預期的稅收來回補。

蘇巧慧強調，台灣產業和其他國家一樣面臨美國關稅的壓力，因此全力支持政院增加預算支持受衝擊的產業，且速度要快、強度要大，也盼藍白在看到台電人員辛苦搶修的情況下，別再阻擋強化電力韌性的預算。

