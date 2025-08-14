出席行政院會槓卓榮泰 盧秀燕呼籲中央儘速恢復一般性補助款

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕出席行政院會，呼籲行政院儘速恢復地方一般性補助款與計畫型補助款。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕出席行政院會，呼籲行政院儘速恢復地方一般性補助款與計畫型補助款。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕今（14）日上午北上出席行政院會，會中表示中央近期刪減已經核定的地方一般性補助款，衝擊全國各縣市，呼籲儘速恢復，重建財政紀律，也提升公務員士氣；行政院長卓榮泰則回應，中央不是魔術師，並強調院會討論不是為了創造聲量。

盧秀燕表示，今年與明年中央總預算都創下歷史新高，行政院施政滿意度卻是歷年同期最低，其中一個原因就是刪除原本已經核定的一般性補助款，許多甚至才執行到一半，就被迫減碼乃至取消。

盧秀燕強調，公務體系有嚴謹的財政慣例與紀律，從基層公務員起草公文、逐層審核到中央核定，往往要準備經年，地方政府則依此編列預算、送議會審議，再發包施工各項建設；中央臨時反悔，不僅影響工程進度，還迫使地方額外籌措財源，讓行政體系非常不滿。

她說，內政部、交通部、農業部與教育部等多部會都出現類似狀況，全國各縣市受到衝擊，以台中為例，一般性補助款遭刪32億元，計畫型補助款也有落差。盧秀燕直言，新內閣剛上任可能對預算不熟悉，但必須立刻修正，儘速全數恢復原本核定的一般性補助款與計畫型補助款。

盧秀燕建議，中央再追加預算與執行風災特別條例時，應從寬、從速，避免刁難、拖延與過度苛刻，讓地方政府能專注推動建設；中央宜與地方攜手推動建設、服務民眾，回應人民期待。

行政院發言人李慧芝轉述，卓榮泰回應，不只中央總預算創新高，六都預算也創新高，中央增加的2800億元是為了推動新計畫，卻遭立院刪除2075億元，明年還得依修正後的財劃法分給地方政府3700多億元，中央並不是魔術師，預算問題必須中央、地方一起討論。

據轉述，卓榮泰不滿表示，當時正在討論追加預算第一案，盧卻持續針對總預算、計畫性補助款等偏離主題，才出聲提醒「會議是來討論事情、解決問題，不是來創造聲量。」

行政院長卓榮泰表示，中央不是魔術師，院會討論也不是為了創造聲量。圖／聯合報系資料照
行政院長卓榮泰表示，中央不是魔術師，院會討論也不是為了創造聲量。圖／聯合報系資料照

