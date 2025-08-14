蔣萬安1句話酸爆行政院：應該要面對民意 「別只想快樂在一起」

經濟部長郭智輝被爆出，美公布對台關稅20%當天，不是研議對策，而是出席「當我們快樂在一起」宴請。北市長蔣萬安今被問是否認為賴政府跟企業站一起抗關稅？並問盧市長爭取一般補助款卻被嗆博聲量？蔣今狠酸行政院應該要面對民意，不要只想著快樂在一起。」

台北市獲選為幸福智慧城市，蔣萬安今下午出席受獎。媒體先問蔣，怎麼看65%企業認為美國對等關稅20%將影響營運，現在爆出郭智輝在關稅公布當天還去參加主題為「當我們快樂在一起」的晚宴，是否賴政府沒有跟企業站在一起抗關稅？

蔣萬安說，我想，我們當然還是希望，政府能夠為台灣爭取到最有利的關稅條件。

媒體也問蔣萬安，台中市長盧秀燕為爭取地方的一般性補助款到政院，卻被嗆博聲量，是否聲援盧市長？蔣萬安說，盧市長為老百姓、特別是弱勢民眾爭取權益被中央違法刪除的權益，這本該就是地方首長應該做的事情，行政院應該要面對民意，不要只想著快樂在一起。

