蔣萬安1句話酸爆行政院：應該要面對民意 「別只想快樂在一起」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市獲選為幸福智慧城市，蔣萬安今下午出席受獎。記者林麗玉／攝影
台北市獲選為幸福智慧城市，蔣萬安今下午出席受獎。記者林麗玉／攝影

經濟部長郭智輝被爆出，美公布對台關稅20%當天，不是研議對策，而是出席「當我們快樂在一起」宴請。北市長蔣萬安今被問是否認為賴政府跟企業站一起抗關稅？並問盧市長爭取一般補助款卻被嗆博聲量？蔣今狠酸行政院應該要面對民意，不要只想著快樂在一起。」

台北市獲選為幸福智慧城市，蔣萬安今下午出席受獎。媒體先問蔣，怎麼看65%企業認為美國對等關稅20%將影響營運，現在爆出郭智輝在關稅公布當天還去參加主題為「當我們快樂在一起」的晚宴，是否賴政府沒有跟企業站在一起抗關稅？

蔣萬安說，我想，我們當然還是希望，政府能夠為台灣爭取到最有利的關稅條件。

媒體也問蔣萬安，台中市長盧秀燕為爭取地方的一般性補助款到政院，卻被嗆博聲量，是否聲援盧市長？蔣萬安說，盧市長為老百姓、特別是弱勢民眾爭取權益被中央違法刪除的權益，這本該就是地方首長應該做的事情，行政院應該要面對民意，不要只想著快樂在一起。

國民黨將於10月18日舉行黨主席改選，台北市長蔣萬安今天再度被問及黨主席改選一事，蔣萬安今天明確表態，「我現在唯一目標，...

台北市松山區敦化里長蘇榮文等7名里長，被控在2024年選舉期間受中國官方招待赴上海旅遊，違反「反滲透法」，今地檢署偵結不...

平心而論，經濟部長郭智輝並非第一位將經濟部國營事業「睦鄰費」掀蓋的政治人物，23年前，時任無黨籍立委陳文茜在立法院從預算...

前總統馬英九今日表示，今為國際「慰安婦」紀念日，他要再次批判民進黨政府，從前總統蔡英文到賴清德總統，口口聲聲強調轉型正義...

內閣改組聲浪高，國民黨立委認為除經濟部長郭智輝，法務部長鄭銘謙、內政部長劉世芳該下台。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示...

賴清德總統日前公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，條文明定普發現金1萬元,國民黨立委羅智強關切10月...

