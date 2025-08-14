快訊

中職／林智勝許願成真！張惠妹現身引退賽 9月6日大巨蛋開唱

換人失控！柯文哲諫法官「獨處時想一想」…陳佩琪今忽衝法檯咆哮公堂

楊柳颱風昨亂桃機！多家航班轉降 星宇4次降落不成 長榮也外海狂繞

726罷免投票撞期國考 李進勇：委員會決定的

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院司法及法制委員會邀請中央選舉委員會主委李進勇等人列席就「政務人員應否及如何遵守行政中立原則、行政機關於選舉罷免期間應為如何之宣導與落實」進行專題報告並備質詢。記者曾吉松／攝影
立法院司法及法制委員會邀請中央選舉委員會主委李進勇等人列席就「政務人員應否及如何遵守行政中立原則、行政機關於選舉罷免期間應為如何之宣導與落實」進行專題報告並備質詢。記者曾吉松／攝影

726罷免投票落幕，國民黨立委羅智強今日在立法院司法法制委員會，質詢中選會主委李進勇，質疑中選會在726舉辦罷免投票，這是犧牲護理師國考生的權益，他並質疑為何不在8月3日周日舉行。李進勇說，投票日期由委員會決定，使有些人無法參加考試，「我們覺得非常遺憾」，至於舉辦時間，從罷免成案後要在7月11日到8月19日間舉行，扣掉距離太近的兩周，以及和823靠太近的兩周，剩中間的兩周。

立院司委會今邀請李進勇等人，就「政務人員應否及如何遵守行政中立原則、行政機關於選舉罷免期間應為如何之宣導與落實」進行專題報告並備質詢。

羅智強說，有家長反映，家中兩個孩子在7月26日要參加護理師國考而無法參加罷免投票。他質疑，將罷免投票日安排在7月26日，是否侵犯護理師考生的罷免投票權。

考試院秘書長劉建忻表示，國考日期是先訂定的，過程中有跟中選會反應哪時有國考，必須捍衛考生應考試、服公職之權，考選部也有表達希望盡可能錯開。

李進勇說，通常隔年要舉辦國考與選務，前一年會有協調會，盡量避開，不要互相干擾影響。他也解釋，關於今年罷免案投票日期，法律明文規定，要在罷免案宣告成立20天至60天內舉辦投票，這會落在今年7月11日至8月19日，期間有6個周末，其中前2個周末時間太急，來不及辦理選務，最後兩周則與8月23日靠太近，怕重疊干擾，因此剩中間兩週。

羅智強表示，在野黨立委共同認為最有可能辦理罷免投票是8月3日，因為沒有國考；李進勇表示，8月3日是周日，與一般人民投票習慣有出入。

針對李進勇說法，羅智強反嗆，基隆市長謝國樑罷免案、多個立委補選的投票日都辦在周日，中選會卻將罷免投票辦在民進黨團總召柯建銘預言的7月26日，犧牲上千名護理師考生的投票權益，李進勇是否要與考生道歉。

李進勇駁斥，沒有所謂的預言，考試日期有各種考量，最終就是中選會委員會做出決定，任何相關的人都可以預測投票日期，但投票日期決定與任何人無關，是由委員會決定，因為這個日期決定而使得有些人沒辦法參加考試，對這一點來講，「我們覺得非常遺憾」。羅智強仍然質疑投票日期選擇與柯建銘預測有關，李進勇連忙否認，說了4次「絕對不是」。

投票 罷免 李進勇

延伸閱讀

823投票日李進勇提醒：未禁宣傳公投 嚴禁夾帶選罷宣傳

一讚100元！3.2萬脆友挺 羅智強向苗博雅求償320萬

要告了！羅智強批：苗博雅醜事做絕 替善良出一口氣

李進勇被爆濫用公務車 中選會：下班順路買晚餐未違規

相關新聞

盧秀燕傳不選…誰接國民黨主席？蔣萬安首度明確表態了

國民黨將於10月18日舉行黨主席改選，台北市長蔣萬安今天再度被問及黨主席改選一事，蔣萬安今天明確表態，「我現在唯一目標，...

獨／赴陸交流遭抹黑終於「含冤得雪」 藍營里長嘆：都為打擊徐巧芯

台北市松山區敦化里長蘇榮文等7名里長，被控在2024年選舉期間受中國官方招待赴上海旅遊，違反「反滲透法」，今地檢署偵結不...

郭智輝睦鄰費惹議 23年前陳文茜已掀開「不能說的秘密」

平心而論，經濟部長郭智輝並非第一位將經濟部國營事業「睦鄰費」掀蓋的政治人物，23年前，時任無黨籍立委陳文茜在立法院從預算...

今為國際慰安婦紀念日 馬英九斥蔡英文、賴清德漠視歷史

前總統馬英九今日表示，今為國際「慰安婦」紀念日，他要再次批判民進黨政府，從前總統蔡英文到賴清德總統，口口聲聲強調轉型正義...

內閣改組藍點名多位首長應下台 吳思瑤：我們都聽到了

內閣改組聲浪高，國民黨立委認為除經濟部長郭智輝，法務部長鄭銘謙、內政部長劉世芳該下台。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示...

普發現金何時發放？卓榮泰：會請財政部加快速度

賴清德總統日前公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，條文明定普發現金1萬元，國民黨立委羅智強關切10月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。