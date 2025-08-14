726罷免投票撞期國考 李進勇：委員會決定的

726罷免投票落幕，國民黨立委羅智強今日在立法院司法法制委員會，質詢中選會主委李進勇，質疑中選會在726舉辦罷免投票，這是犧牲護理師國考生的權益，他並質疑為何不在8月3日周日舉行。李進勇說，投票日期由委員會決定，使有些人無法參加考試，「我們覺得非常遺憾」，至於舉辦時間，從罷免成案後要在7月11日到8月19日間舉行，扣掉距離太近的兩周，以及和823靠太近的兩周，剩中間的兩周。

立院司委會今邀請李進勇等人，就「政務人員應否及如何遵守行政中立原則、行政機關於選舉罷免期間應為如何之宣導與落實」進行專題報告並備質詢。

羅智強說，有家長反映，家中兩個孩子在7月26日要參加護理師國考而無法參加罷免投票。他質疑，將罷免投票日安排在7月26日，是否侵犯護理師考生的罷免投票權。

考試院秘書長劉建忻表示，國考日期是先訂定的，過程中有跟中選會反應哪時有國考，必須捍衛考生應考試、服公職之權，考選部也有表達希望盡可能錯開。

李進勇說，通常隔年要舉辦國考與選務，前一年會有協調會，盡量避開，不要互相干擾影響。他也解釋，關於今年罷免案投票日期，法律明文規定，要在罷免案宣告成立20天至60天內舉辦投票，這會落在今年7月11日至8月19日，期間有6個周末，其中前2個周末時間太急，來不及辦理選務，最後兩周則與8月23日靠太近，怕重疊干擾，因此剩中間兩週。

羅智強表示，在野黨立委共同認為最有可能辦理罷免投票是8月3日，因為沒有國考；李進勇表示，8月3日是周日，與一般人民投票習慣有出入。

針對李進勇說法，羅智強反嗆，基隆市長謝國樑罷免案、多個立委補選的投票日都辦在周日，中選會卻將罷免投票辦在民進黨團總召柯建銘預言的7月26日，犧牲上千名護理師考生的投票權益，李進勇是否要與考生道歉。

李進勇駁斥，沒有所謂的預言，考試日期有各種考量，最終就是中選會委員會做出決定，任何相關的人都可以預測投票日期，但投票日期決定與任何人無關，是由委員會決定，因為這個日期決定而使得有些人沒辦法參加考試，對這一點來講，「我們覺得非常遺憾」。羅智強仍然質疑投票日期選擇與柯建銘預測有關，李進勇連忙否認，說了4次「絕對不是」。

