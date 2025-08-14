追加預算878億 卓揆不滿盧市長偏題

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】總預算被大幅刪減，行政院盼以追加預算彌補！行政院14日宣布送出總預算的追加預算，總計878億、其中636億將用於之前刪減的一般性地方補助款，其餘包括禁伐補償23.7億，經濟部、內政部、外交部與國防部等預算。另外，台中市長盧秀燕有列席院會，但行政院長卓榮泰不滿其多次偏題，還數次出言制止盧發言。

與盧秀燕多次口角

盧秀燕隨後表示不反對追加預算，但又繼續提到總預算創新高等議題，讓卓榮泰相當不滿，提醒盧秀燕來院會是討論事情，不是創造聲量，同時制止盧秀燕發言，火藥味顯得相當濃厚。

行政院14日通過總預算追加案，編列878.4億元，內容包括原住民禁伐補償23.7億元、直轄市與縣市政府一般性補助款636億元，還有各機關推行施政計劃132.8億元，包括國防部與海委會調增軍職人員各項勤務加給59.5億元、經濟部治水相關計畫30.1億元、還有內政部、外交部、中選會罷免選務費用15.4億元等。

經費中還包括數發布主管辦理數位創新研發計畫、農業部辦理整體性治山防災等，因此有媒體詢問，追加預算裡，有關各部會推行施政計劃的部分，是否是當初被砍掉的業務費？副主計長陳慧娟指出，包括特定機關刪減比例費用較高者，或是通案刪減的部分，有進行追加。

要多舉債1456億？

另外，由於特別條例從5450億增加到5900億，而當初行政院表示要舉債，因此本報記者提問，這次總共要舉多少債？但陳慧娟僅回應說，原本是移用稅計賸餘4444億支應特別條例，如今額度達到5900億，中間的差額（1456億）會透過舉債，但相關措施需要依照《公共債務法》規定辦理。

台中市長盧秀燕14日有特地出席行政院會，但會後行政院發言人李慧芝表示，盧秀燕在第一案討論追加預算的時候，突然講到總預算創新高、還有《財劃法》與補助款問題，但卓榮泰回應，六都補助款也將創新高，但中央不是魔術師，也需要以各種方式籌措及編列財源。

