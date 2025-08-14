公投未過門檻 藍委今推18歲公民權入「青年基本法」

快訊

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今日逐條審查「青年基本法」草案。記者李芯／攝影
立法院教育及文化委員會今日逐條審查「青年基本法」草案。記者李芯／攝影

18歲公民權修憲公投在2022年舉行，當時同意票約564萬張、大於約501萬張的不同意票，但因未達選舉權人的人數門檻，最終無法通過。對此，立委柯志恩等人盼能透過「青年基本法」的修法，直接納入18歲公民權，但也有立委主張，接下來立法院將召開修憲委員會，既然18歲公民權已成共識，可以直接透過修憲來推進。

立法院教育及文化委員會今日逐條審查「青年基本法」草案，行政院版草案第4條規範青年事務的執行，其中，柯志恩提出增訂第4-1條，讓年滿18歲國民，有依法行使選舉、罷免、創制、複決之權。她說，雖然上次18歲公民權選舉權公投同意票很多，卻無法通過門檻，現在既然要訂定青年基本法，就不要再讓青年的公民參與只是蜻蜓點水。

柯志恩說，18歲公民權已經是共識，很多公法專家認為憲法保障的只是最低基本門檻，因此不用修憲、透過修法即可實現。舉例來說，雖然憲法160條規定，「6歲至12歲之學齡兒童，一律受基本教育」，但透過教育基本法一樣能夠讓教育體制達到9年一貫。

立委范雲、吳沛憶及專家學者、青年團體在今年4月亦曾召開記者會，呼籲透過青年基本法納入18歲公民權。不過，范雲表示，記者會結束後，又有另一群法學者向她反映應該修憲，由於這涉及法律專業，建議保留法條後續再協調。

日前立法院會通過將在本月25日舉行第11屆修憲委員會第1次全體委員會議，立委吳思瑤強調，民進黨長期支持18歲公民權，如今已經組成新的修憲委員會，可以藉此正式列案、推進修憲進程，畢竟沒有什麼做法會比憲法層級的保障更穩固。但立委羅廷瑋認為，修憲委員會未來會朝向18歲公民權的方向努力，若現在也能修法、雙管齊下，何樂而不為？

法務部代表說，18歲公民權涉及修憲爭議，建議若有需要確認是否能以法律層次的基本法來修正，以法務部來說難做合適、妥當的解釋，應由選罷法的主管機關來評估。

由於涉及法律專業，立法院教育及文化委員會決議將此條保留，後續再繼續討論處理。

