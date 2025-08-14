內閣確定改組！ 立院綠黨團：執政團隊有聽到建議 會做最好決定

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪。記者曾吉松／攝影
各界觀望內閣改組，行政院長卓榮泰日前說，必要時對重要人事做應有處理，經濟部長郭智輝、內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀等人也遭藍委點名撤換。對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤14日受訪時表示，藍委意見，執政團隊都有聽到，相信內閣改組會做出最好決定。

吳思瑤表示，在內閣改組的過程，內閣部會首長的表現，當然是一個參考值，具備政治能力、更有政策能力來施行國家的政策，當然是適任性的考量。

吳思瑤坦言，「在野黨委員提的意見，我們都聽到了」，相信在內閣改組過程中，行政部門都會在適任性、專業性、政策跟政治能力等，多元用人取材考量之下，做出最好的決定。

吳思瑤說，也請在野黨立委提供更正向、對於內閣部會首長政策改進的方向，提出建設性意見，會比對於個人喜好、個人批評，有更正面的效應。個人喜好、個人政治意識形態的評分，並非內閣是否改組的唯一指標。

前總統陳水扁表態，認為閣揆卓榮泰是最佳行政院長人選，問責是非戰之罪。對此，吳思瑤表示，卓揆領導內閣這一年多來，面臨中國大陸壓力及美國關稅談判等外部挑戰，內部面對國會朝小野大，在這些前提下，要讓政策有正向成果，相對更為艱鉅，很不容易。

吳思瑤認為，卓榮泰領導內閣到現在，評價有褒有貶，但在推動國家政策面向上，還是肯定卓榮泰的用心，卓也確實領導內閣團隊，能推出一些符合國人期待的政策。希望大家多給認真努力的人一些合宜也合理的評價。

內閣 吳思瑤 卓榮泰

