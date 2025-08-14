普發現金確定不排富 立院綠黨團：特別條例8月底快速通過

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪。記者曾吉松／攝影
行政院會14日上午拍板特別條例修正案，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤14日表示，該版本確定普發現金不排富，擴大照顧弱勢，總體特別預算金額會往上調升。立院方面可望8月底讓特別條例快速通過，後續特別預算的編列，乃至於普發現金的執行，期程就可以往前推進。

吳思瑤受訪時提到，民進黨團共識認為，普發現金可以執行，但合憲性不能偏廢，不須讓違憲成為合憲，讓預算權回歸行政院的主導權。感謝行政院確實做出了明確的回應，也就是優先修正特別條例，後續再編列特別預算。

吳思瑤指出，今天行政院院會通過的特別條例修正案，也符合黨團成員多數主張，也就是普發現金、不排富，並擴大照顧弱勢，所以總體特別預算金額會往上調升。

至於普發現金何時發放，吳思瑤解釋，第一關要先讓立法院朝野通過特別條例，後續才會有編列特別預算的授權，因此希望第一線立委支持合憲性的期程，在立法院能夠加速推進。

吳思瑤表示，如果快的話，行政院今天把修正條例送出院會、送到立法院，立法院也可以比照風災特別條例處理，朝野有共識用逕付二讀的方式，快速進行朝野協商，就可望在8月底讓特別條例快速通過，後續特別預算的編列，乃至於普發現金的執行，期程就可以往前推進。

立法院 吳思瑤 普發現金

相關新聞

盧秀燕傳不選…誰接國民黨主席？蔣萬安首度明確表態了

國民黨將於10月18日舉行黨主席改選，台北市長蔣萬安今天再度被問及黨主席改選一事，蔣萬安今天明確表態，「我現在唯一目標，...

獨／赴陸交流遭抹黑終於「含冤得雪」 藍營里長嘆：都為打擊徐巧芯

台北市松山區敦化里長蘇榮文等7名里長，被控在2024年選舉期間受中國官方招待赴上海旅遊，違反「反滲透法」，今地檢署偵結不...

郭智輝睦鄰費惹議 23年前陳文茜已掀開「不能說的秘密」

平心而論，經濟部長郭智輝並非第一位將經濟部國營事業「睦鄰費」掀蓋的政治人物，23年前，時任無黨籍立委陳文茜在立法院從預算...

今為國際慰安婦紀念日 馬英九斥蔡英文、賴清德漠視歷史

前總統馬英九今日表示，今為國際「慰安婦」紀念日，他要再次批判民進黨政府，從前總統蔡英文到賴清德總統，口口聲聲強調轉型正義...

內閣改組藍點名多位首長應下台 吳思瑤：我們都聽到了

內閣改組聲浪高，國民黨立委認為除經濟部長郭智輝，法務部長鄭銘謙、內政部長劉世芳該下台。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示...

普發現金何時發放？卓榮泰：會請財政部加快速度

賴清德總統日前公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，條文明定普發現金1萬元，國民黨立委羅智強關切10月...

