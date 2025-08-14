普發現金確定不排富 立院綠黨團：特別條例8月底快速通過
行政院會14日上午拍板特別條例修正案，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤14日表示，該版本確定普發現金不排富，擴大照顧弱勢，總體特別預算金額會往上調升。立院方面可望8月底讓特別條例快速通過，後續特別預算的編列，乃至於普發現金的執行，期程就可以往前推進。
吳思瑤受訪時提到，民進黨團共識認為，普發現金可以執行，但合憲性不能偏廢，不須讓違憲成為合憲，讓預算權回歸行政院的主導權。感謝行政院確實做出了明確的回應，也就是優先修正特別條例，後續再編列特別預算。
吳思瑤指出，今天行政院院會通過的特別條例修正案，也符合黨團成員多數主張，也就是普發現金、不排富，並擴大照顧弱勢，所以總體特別預算金額會往上調升。
至於普發現金何時發放，吳思瑤解釋，第一關要先讓立法院朝野通過特別條例，後續才會有編列特別預算的授權，因此希望第一線立委支持合憲性的期程，在立法院能夠加速推進。
吳思瑤表示，如果快的話，行政院今天把修正條例送出院會、送到立法院，立法院也可以比照風災特別條例處理，朝野有共識用逕付二讀的方式，快速進行朝野協商，就可望在8月底讓特別條例快速通過，後續特別預算的編列，乃至於普發現金的執行，期程就可以往前推進。
