卓揆昔喊普發現金違憲卻轉彎 政院曝「不排富」背後轉折

行政院會今天通過韌性特別條例修正草案，未將普發現金加入排富條款，僅延後發放時程。過去閣揆卓榮泰曾質疑普發「違法違憲」讓他「天人交戰」，如今政策轉彎。行政院說明，由政院提出修正案才符憲政規範，且因各行各業受關稅、天災衝擊，才不設門檻，並加碼照顧弱勢。

根據韌性特別條例修正草案，匡列經費上限由5450億元提高為5900億元。新增的450億元中，共新增200億元強化電力系統、40億元加強弱勢照顧、10億元普發現金作業費，並預留200億元因應國際情勢支持產業。

普發現金部分則是延後時程，改為特別預算公布後1個月內執行發放作業，7個月內發放完畢。

對於過去政院喊出普發現金違憲卻又維持發放，行政院發言人李慧芝說明，普發現金要合法合憲才能發放，立法院藉由立法程序增加預算支出，違反憲法第70條，過去行政院也多次強調預算編列提案屬於行政權，將提出特別條例修正案據此符合憲法規範，才能合憲發放。

李慧芝說，立法院制定新增普發現金條文時，未計入相關行政費用，因此修正案有所調整。時程上原先要求10月底執行完畢，但按過去實務經驗有困難，無法讓國人在短短2個月內領取完畢；至於國人何時能領到現金，她說，待修正案通過、特別預算通過，政院將於1個月內開始發放。

對於外界關注普發現金是否設下排富門檻，李慧芝明確指出，各界都有提出相關看法，朝野立委也都有反映民意，加上各行各業接連受到美國暫行關稅與風災、水災影響，產業需要更多協助，社會也要更多支持，普發現金「不設門檻」。

她提及，同時，弱勢補助也持續加碼，特別條例中照顧民生原有預算將增列40億元，用於低收入戶、中低收入戶及其他經濟弱勢；另針對產業支持，也編列第二期擴大經費共200億元。

李慧芝說明，行政院副院長鄭麗君已說明，因為我國出口產業都會受到影響，政府都會給予關注支持，政院責成各部會針對稅率較高、或與競爭對手相比產生劣勢的產業給予特別支持。

此外，針對強化電力系統新增200億元，經濟部次長何晉滄說明，是要因應產業在全球政經局勢變化中能夠穩定供電，尤其近期台灣遭遇很多天災，電力受到影響，台電在纜線地下化、強韌電網韌性，需要更多經費投入電網系統建設經費，與過去直接撥補台電概念不同。

