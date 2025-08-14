黃國昌會見美國布魯金斯研究所訪團 盼台美共商雙邊利益

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（右）會見美國布魯金斯研究所中國中心主任兼台灣研究講座何瑞恩（左）。圖／台灣民眾黨提供
民眾黨主席黃國昌近日會見美國布魯金斯研究所訪團，雙方就台美關係、國內政局等議題交換意見。黃國昌向訪團成員表示，民眾黨主張國防支出提升至GDP占比3%，至於美國政府關稅政策帶來的衝擊，希望我方持續與美方維持良好關係，共同商討如何促進雙邊利益。

美國布魯金斯研究所（Brookings Institution）訪團前天拜會民眾黨，成員包括中國中心主任兼台灣研究講座何瑞恩（Ryan Hass）、美國副總統前國安顧問高登（Philip H. Gordon）、美國國防部前代理政策副次長卡爾林（Mara Karlin）、澳洲洛伊國際政策研究所資深研究員馬利德（Richard McGregor）等人，雙方在會中就台美關係、國內政局兩岸情勢及民眾黨政策方向交換意見。

民眾黨今天透過新聞稿表示，針對俄烏戰爭對台灣的啟示，黃國昌在會中說，希望能夠以和平的方式解決紛爭，近年來歐洲許多國家增加關注及研究，民眾黨對此深感謝意，同時也期盼歐洲國家能夠持續聲援民主台灣。

提到國防及台美關係議題，黃國昌表示，絕對支持強化國防實力，民眾黨前主席柯文哲在總統選舉期間，率先提出國防支出提升至GDP占比3%的主張，這個目標從未改變。此外，美國關稅政策將對台灣帶來衝擊，民眾黨支持與美方維持良好關係，共同商討如何促進雙邊利益。

黃國昌強調，民眾黨反對台灣與中國統一，希望保持現有民主生活模式，自己被列入中國黑名單，因此與對岸並無聯繫，民眾黨的立場是務實交流、維持現有生活方式，並且拒絕將國家利益置於政黨或個人利益之下。

黃國昌也說，有別於傳統兩大政黨，選舉期間操作兩岸議題持續對立，民眾黨以年輕世代需求為核心，「現階段改變現狀的作法，並不是我們的首要目標」，台灣年輕世代當前面臨低薪高房價、低生育率及青年外流至海外發展等結構性問題，如何打造年輕世代看得見的未來，這是民眾黨目前首要關注的優先事項。

黃國昌說，民眾黨當前聚焦三大改革方向，分別為司法改革、經濟正義及媒體改革，台灣社會應該共同對抗來自中國的資訊戰，但是也必須警惕國內媒體與執政黨權力結合，以不實報導打壓在野黨，進而產生民主倒退。

黃國昌指出，針對當前國內政治氛圍，前總統蔡英文在卸任以前，曾經邀請柯文哲共商國政，而在賴清德總統的就職典禮，柯文哲也帶領全體民眾黨立委出席，並且表達願意與執政黨合作的誠意，然而在726大罷免投票過後，賴總統未能展現團結社會的高度，反而持續推動823第二波罷免，動員黨機器操作政治動員令人遺憾。

黃國昌強調，國際社會將台灣排除於於重要組織之外，我國人民長年對此感到不解，民眾黨將持續以建設性的態度推動民主深化，希望能夠讓年輕人在這片土地上看見希望，而這也正是民眾黨獲得年輕世代支持的關鍵。

民眾黨主席黃國昌近日會見美國布魯金斯研究所訪團，雙方就台美關係、國內政局等議題交換意見。圖／台灣民眾黨提供
