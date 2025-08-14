總統：對等關稅與避免雙重課稅協定 盼台美盡快達共識

快訊

中央社／ 台北14日電
總統賴清德（前左3）14日在總統府接見布魯金斯研究所學者專家訪問團，和訪團成員握手致意。中央社
總統賴清德今天接見美國智庫布魯金斯研究所訪團表示，不論正在進行中的對等關稅談判，或是對台美都有利的避免雙重課稅協定，非常希望在雙方的共同努力下盡快達成共識，以深化兩國在各領域合作，共同促進台美未來進步與繁榮。

總統賴清德上午在國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍等人陪同下接見布魯金斯研究所（BrookingsInstitution）學者專家訪問團時表示，非常歡迎台灣的老朋友、中國中心主任兼台灣研究講座何瑞恩（RyanHass）再次率領重量級學者來到台灣，也對前美國副總統國安顧問高登（Philip H. Gordon）、布魯金斯研究所美歐中心主任絲德穆勒（ConstanzeStelzenmüller）首次來台訪問表達歡迎之意。

總統表示，現在的台灣已經是世界的台灣，不僅僅是全球民主價值鏈、印太第一島鏈樞紐，也是全球非紅供應鏈不可或缺關鍵，台灣能有今天的發展與成就，除了台灣人民珍惜民主、勤奮打拚，也要感謝國際友人的支持，尤其要感謝美國政府、國會以及智庫友人，長期以來對台灣展現跨黨派的強勁支持。

總統表示，面對中國持續透過軍事、經濟、灰色地帶侵擾、統戰滲透、媒體戰、心理戰等手段，加大對台灣的威脅與壓迫，台灣除了積極落實和平4大支柱行動方案之外，強化國防力量，建構經濟安全，與美國等理念相近國家攜手，今年3月他也提出17項因應策略，全力捍衛台灣民主，守護印太地區的和平與穩定。

另外，總統說，面對國際經貿秩序的變動與重組，也將在既有良好的基礎上，持續深化台美經貿關係，創造雙贏。不論正在進行中的對等關稅談判，或是對台美都有利的避免雙重課稅協定，非常希望在雙方的共同努力之下，盡快達成共識，深化兩國在各領域合作，共同促進台美未來進步與繁榮。

總統說，他相信只要堅守共同的價值，持續緊密合作，台美通往互利雙贏的道路就會愈來愈寬廣，愈走愈順暢。

何瑞恩致詞表示，布魯金斯研究所一直致力研究與台灣相關的政策，希望能提升大家對台灣的認識。他並說，此次訪台定調為學習之旅，期待透過交流，能對各項影響台灣的議題有進一步瞭解。

