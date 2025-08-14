快訊

關稅成郭智輝快樂宴背景板 吳宗憲：官倉老鼠大如斗

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台北市議員侯漢廷今天踢爆，經濟部長郭智輝在台北關稅公布當天出席「當我們快樂在一起」福容宴，當天赴宴者還有監委趙永清、中研院前院長翁啟惠等人。圖／取自議員侯漢廷臉書
台北市議員侯漢廷今日揭露，經濟部長郭智輝在美國公布對台課徵20％關稅當天出席「當我們快樂在一起」福容宴。國民黨立委吳宗憲引用晚唐詩人曹鄴的詩文「官倉鼠」，「官倉老鼠大如斗，見人開倉亦不走。健兒無糧百姓飢，誰遣朝朝入君口」，1千多年前對於吏治腐敗的論述，在今日賴政府的官員身上，竟毫無違和感。

吳宗憲說，不是不能吃飯、不是不能喝酒，只是當關稅公佈的這一晚，中華民國經濟部長郭智輝出席的宴會名稱叫「當我們快樂在一起」。當全台產業及民眾還不知道日後的「20%+N」時已是食不下嚥、夜不能寐，而高官們卻可以把酒言歡、樂不思蜀，各個貪財怕死愛做官，卻讓百姓流血流汗還爆肝。

吳宗憲表示，最讓人質疑的是共同出席的現任監察委員趙永清、國家生技醫療產業策進會長翁啟惠，其中趙永清身兼監察院廉政委員會委員，其行使彈劾糾舉、糾正的相關資料不乏出現有經濟部對於太陽能板的糾正、彈劾案，竟與其主管機關經濟部長郭智輝餐敘，甚至與郭有深刻關係的崇越科技亦有投資光電，現在是連避嫌都不演？

針對翁啟惠，吳宗憲說，先前公懲會認為翁啟惠沒有據實申報財產，且未揭露翁的女兒收受浩鼎股票成為大股東，將翁判處申誡處分確定，翁不服提再審，但遭懲戒法院駁回，監察院更是憲政首例破天荒為他提出再審，而該次提出要再審翻案的監察委員之一，就是趙永清。

吳宗憲表示，對美關稅海嘯來臨前，當經濟部長信誓旦旦說台灣在第一梯隊談判、絕對談得比日韓來得好，結果4個月到現在談不出來所以然，就只有20%+N；對美關稅海嘯來的第一波來到後，郭智輝、趙永清、翁啟惠卻是蛇鼠一窩的在「當我們快樂在一起」，再談什麼內容？謀畫什麼？

吳宗憲喊，「郭智輝，你還要當官？趙永清，你還要當官？翁啟惠，你還要再創憲政先例？饒了台灣吧。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報資料照片
翁啟惠 郭智輝 吳宗憲 經濟部長

