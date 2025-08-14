獨／赴陸交流遭抹黑終於「含冤得雪」 藍營里長嘆：都為打擊徐巧芯

台北市松山區敦化里長蘇榮文等7名里長，被控在2024年選舉期間受中國官方招待赴上海旅遊，違反「反滲透法」，今地檢署偵結不起訴。蘇榮文接受電訪表示，明顯就是打擊徐巧芯而抹黑，「從來沒有看過這種事情。」

蘇榮文說，2023年6月上海旅遊是自費出機票，且該交流已舉辦10幾年，且雙方來往也會請一、兩餐，禮尚往來的概念，「很明顯就是當時要打擊徐巧芯選立委，故意抹黑我們。」

蘇榮文說，「總算是還我們公道。」如果政府認為中國大陸不能交流，那就要明講，「如果是我們偷偷跑去，你抓我就無話可說，但現在並沒有，還隨便找理由、看圖說故事，就說拿錢。」

此外，蘇榮文也說，自己是松山區里長服務促進會理事長，每年固定宴請黨籍里長，這也有7年多時間，「這就像是社團餐敘，沒想到去年忽然說違法，不知道哪裡違法，而且這些錢都是自己募款，還被說是從徐巧芯或中國大陸那邊來。」

如今案子確定獲不起訴，蘇榮文猶記當時清晨5點多辦公室遭搜索，隨便押一整天，只懷疑幫助徐巧芯，「從來沒有看過這種事情。」

商品推薦