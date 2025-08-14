林志潔用密件批高虹安遭質疑洩密 廉政署竟說不知誰貼的文

民眾黨立委黃國昌今在立法院司法及法制委員會質詢時，表示身兼「新竹雙罷」發言人的陽明交大教授林志潔，於726罷免投票前，竟用廉政署「密件」攻擊當時面臨罷免、停職中的新竹市長高虹安行政不中立，此舉涉嫌洩密。廉政署副署長林炤宏說，林志潔有無構成洩密，會在一個月內了解回覆。

林志潔於717曾在臉書發文，表示她收到廉政署回函，第一時間請示廉政署，並告知她身為檢舉人需要對外說明檢舉結果，是獲得同意之後才為說明行為。她聲稱指出認證停權中的高虹安、代理市長邱臣遠等嚴重違反行政中立。

黃國昌今在立院司委會質詢，質疑廉政署可直接認定個案有違行政中立嗎？林炤宏表示，廉政署並未直接認定竹市府違反行政中立，也未提邱臣遠的姓名。黃追問，所以都是林志潔散布假訊息？林回他不知道，廉政署當時認為林志潔所檢舉的活動，是新竹市人員在活動現場的管理有點疏忽，因此建議新竹市府檢討，但不確定廉政署回函發給誰。

黃國昌質疑林志潔為何有廉政署文件。林炤宏又說，他們是基於林志潔是告發人，所以用密件發函給她。至於將公務機關密件公開是否有法律責任，這不是廉政署能認定的。

黃國昌表示，廉政署自己發密件，結果被公開，廉政署全無立場，連有無構成洩密罪都不知道？林炤宏說，這不是有沒有立場的問題，有些人自己要將密件公開，他們沒有其它意見。

黃國昌分貝拉高，表示公務機關不必依照職責依法告發洩密嗎？他質疑卸責。林炤宏回，這是新竹市相關人員在活動現場管理有疏失，廉政署沒有指高虹安利用職權違反行政中立。

黃國昌批林炤宏答非所問，他問的是廉政署對洩密的立場，難道因為貼文者是林志潔，廉政署不敢回答？林炤宏回，貼文的是誰他不知道，但可以來了解一下，一個月內回覆。

黃國昌又問林炤宏，是否認識民進黨立委吳琪銘，吳為何推薦林炤宏當廉政署副署長？林炤宏臉色鐵青未回應。黃又問，有人向法務部長請託關說，是否要做廉政登錄？林回應「要」。

黃國昌進一步提到，法務部前部長蔡清祥被檢舉遭到請託關說，廉政署是否查？林炤宏說他不清楚，這是法務部政風小組主管業務。黃向林表示，回去轉告法務部長鄭銘謙，請鄭一周內書面回覆此事。

商品推薦