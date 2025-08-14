台以醫療合作惹議 林佳龍：未資助屯墾區

台灣與以色列醫療合作惹議，外交部長林佳龍今天表示，政府目前並無資助屯墾區的相關計劃，雙方醫療合作基於2006年簽署的協定，相關人道援助必定符合國際規範。

台灣與以色列正洽談在約旦河西岸屯墾區的醫療合作，外交部數度重申，目前仍無具體計畫。台大勞工社、台灣巴勒斯坦自由連線等民間團體日前接連發起抗議活動，呼籲政府停止與以色列的合作關係、停止贊助以色列政權。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部、經濟部、財政部、農業部、行政院經貿談判辦公室報告「因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形，暨俄烏戰事與以哈衝突外交援助概況」，並備質詢。

國民黨立委黃仁質詢時質疑，屯墾區被國際社會認定為非法，台灣資助將被視為間接承認或支持屯墾區合法性，甚至被認為是協助鞏固非法占領，未來在尋求國際支持「對抗中國侵略」失利。

外交部長林佳龍答詢時重申，政府並沒有資助屯墾區的相關計劃；台灣與以色列於2006年簽訂衛生合作協定，是基於此協定辦理醫療及人道援助，包括支持黎巴嫩難民以及巴勒斯坦人，也是這次受到以哈衝突影響的對象。

林佳龍強調，在台以衛生合作協定前提上，外交部必定注意相關人道援助的執行符合國際規範。

根據外交部書面報告，持續關注以哈衝突相關局勢發展，駐約旦代表處與「美慈組織巴勒斯坦分部」合作，對加薩地區提供人道援助物資，該組織運用政府50萬美元捐款，運送及發放糧食、飲水，以及衣物和帳篷等物品給加薩地區民眾。

此外，駐以色列代表處與以色列當地非營利組織合作，提供遭恐攻襲擊而受難及撤離弱勢家庭所需的緊急生活物資，援助計畫對象不分族裔，體現「台灣能幫忙」的精神，與對受災民眾的關懷與支持。

