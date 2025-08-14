快訊

中職／林智勝許願成真！張惠妹現身引退賽 9月6日大巨蛋開唱

換人失控！柯文哲諫法官「獨處時想一想」…陳佩琪今忽衝法檯咆哮公堂

楊柳颱風昨亂桃機！多家航班轉降 星宇4次降落不成 長榮也外海狂繞

台以醫療合作惹議 林佳龍：未資助屯墾區

中央社／ 台北14日電
台灣與以色列醫療合作惹議，外交部長林佳龍（圖）14日表示，政府目前並無資助屯墾區的相關計劃，雙方醫療合作基於2006年簽署的協定，相關人道援助必定符合國際規範。中央社
台灣與以色列醫療合作惹議，外交部長林佳龍（圖）14日表示，政府目前並無資助屯墾區的相關計劃，雙方醫療合作基於2006年簽署的協定，相關人道援助必定符合國際規範。中央社

台灣與以色列醫療合作惹議，外交部林佳龍今天表示，政府目前並無資助屯墾區的相關計劃，雙方醫療合作基於2006年簽署的協定，相關人道援助必定符合國際規範。

台灣與以色列正洽談在約旦河西岸屯墾區的醫療合作，外交部數度重申，目前仍無具體計畫。台大勞工社、台灣巴勒斯坦自由連線等民間團體日前接連發起抗議活動，呼籲政府停止與以色列的合作關係、停止贊助以色列政權。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部、經濟部、財政部、農業部、行政院經貿談判辦公室報告「因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形，暨俄烏戰事與以哈衝突外交援助概況」，並備質詢。

國民黨立委黃仁質詢時質疑，屯墾區被國際社會認定為非法，台灣資助將被視為間接承認或支持屯墾區合法性，甚至被認為是協助鞏固非法占領，未來在尋求國際支持「對抗中國侵略」失利。

外交部長林佳龍答詢時重申，政府並沒有資助屯墾區的相關計劃；台灣與以色列於2006年簽訂衛生合作協定，是基於此協定辦理醫療及人道援助，包括支持黎巴嫩難民以及巴勒斯坦人，也是這次受到以哈衝突影響的對象。

林佳龍強調，在台以衛生合作協定前提上，外交部必定注意相關人道援助的執行符合國際規範。

根據外交部書面報告，持續關注以哈衝突相關局勢發展，駐約旦代表處與「美慈組織巴勒斯坦分部」合作，對加薩地區提供人道援助物資，該組織運用政府50萬美元捐款，運送及發放糧食、飲水，以及衣物和帳篷等物品給加薩地區民眾。

此外，駐以色列代表處與以色列當地非營利組織合作，提供遭恐攻襲擊而受難及撤離弱勢家庭所需的緊急生活物資，援助計畫對象不分族裔，體現「台灣能幫忙」的精神，與對受災民眾的關懷與支持。

外交部 以色列 屯墾區 林佳龍

延伸閱讀

評王義川捲性平爭議 林佳龍：他雖受到誤解、但很成熟

失禮南韓爭議 林佳龍：丘高偉拜訪溝通後對方表示理解

內閣改組出任閣揆？外長林佳龍首度親回

捲性平爭議林佳龍誇王義川表現成熟 被問成熟在哪他這樣回

相關新聞

盧秀燕傳不選…誰接國民黨主席？蔣萬安首度明確表態了

國民黨將於10月18日舉行黨主席改選，台北市長蔣萬安今天再度被問及黨主席改選一事，蔣萬安今天明確表態，「我現在唯一目標，...

獨／赴陸交流遭抹黑終於「含冤得雪」 藍營里長嘆：都為打擊徐巧芯

台北市松山區敦化里長蘇榮文等7名里長，被控在2024年選舉期間受中國官方招待赴上海旅遊，違反「反滲透法」，今地檢署偵結不...

郭智輝睦鄰費惹議 23年前陳文茜已掀開「不能說的秘密」

平心而論，經濟部長郭智輝並非第一位將經濟部國營事業「睦鄰費」掀蓋的政治人物，23年前，時任無黨籍立委陳文茜在立法院從預算...

今為國際慰安婦紀念日 馬英九斥蔡英文、賴清德漠視歷史

前總統馬英九今日表示，今為國際「慰安婦」紀念日，他要再次批判民進黨政府，從前總統蔡英文到賴清德總統，口口聲聲強調轉型正義...

內閣改組藍點名多位首長應下台 吳思瑤：我們都聽到了

內閣改組聲浪高，國民黨立委認為除經濟部長郭智輝，法務部長鄭銘謙、內政部長劉世芳該下台。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示...

普發現金何時發放？卓榮泰：會請財政部加快速度

賴清德總統日前公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，條文明定普發現金1萬元，國民黨立委羅智強關切10月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。