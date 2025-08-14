快訊

郭智輝「快樂福容宴」貴賓廳 包廂低消6萬元起跳

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市議員侯漢廷今天踢爆，經濟部長郭智輝在台美關稅公布當天出席「當我們快樂在一起」福容宴。圖／取自議員侯漢廷臉書
台北市議員侯漢廷今天踢爆，經濟部長郭智輝在台美關稅公布當天出席「當我們快樂在一起」福容宴。圖／取自議員侯漢廷臉書

北市議員侯漢廷今天踢爆，經濟部長郭智輝在美方公布對台20％關稅當天，竟跑到福容大飯店11樓VIP包廂參與「當我們快樂在一起」晚宴。雖經濟部聲稱郭僅是露個面，但侯漢廷痛批，郭在關稅談判過程完全狀況外，甚至當上部長還是「慣老闆」，他呼籲民進黨應比照當初監督行政院前秘書長薛香川標準來監督郭智輝。

據了解，當天該場餐會除了郭智輝、監察委員趙永清、中研院前院長翁啟惠等，餐會至少10人以上，在福容飯店11樓VIP貴賓廳宴客，雖然官網並未公布價格，但記者追查，包廂低消最低消費約6萬元，需另加1成服務費，不含酒水，至少可容納逾20人，每人低消3000元。

根據侯漢廷公布資料，當天「當我們快樂在一起」福容宴在11樓貴賓廳舉辦，外界好奇主辦人是何方神聖？經濟部上午新聞稿表示，當天餐敘是部長受「醫界友人」邀請出席，郭到場致意並與來賓寒暄後即離席。

侯漢廷表示，郭智輝本身就是大老闆，身價絕不是一般人可以比擬，在關稅談判整體都是狀況外，「根本不屑當經濟部長」，最後做出來的承諾完全跳票，且8月1日公布關稅並非突然，而是早就知道的事情，怎麼會選擇那天舉辦「當我們快樂在一起」餐敘，真的是太白目。

侯漢廷表示，郭智輝擔任部長顯然還是存有「慣老闆」心態，面對屏東民意支持核三延役，竟拿敦親睦鄰費威脅，好像是「施捨」，他認同郭所講要從經濟、利益上來發展，核電是現階段最穩定、最便宜、無碳排的潔淨能源，對中華民國長遠才有發展，若廢核要用其他綠電取代，一年價差可以到2400億，每年都可以普發現金1萬元。

台北市議員侯漢廷今天踢爆，經濟部長郭智輝在台北關稅公布當天出席「當我們快樂在一起」福容宴，當天赴宴者還有監委趙永清、中研院前院長翁啟惠等人。圖／取自議員侯漢廷臉書
台北市議員侯漢廷今天踢爆，經濟部長郭智輝在台北關稅公布當天出席「當我們快樂在一起」福容宴，當天赴宴者還有監委趙永清、中研院前院長翁啟惠等人。圖／取自議員侯漢廷臉書

相關新聞

郭智輝睦鄰費惹議 23年前陳文茜已掀開「不能說的秘密」

平心而論，經濟部長郭智輝並非第一位將經濟部國營事業「睦鄰費」掀蓋的政治人物，23年前，時任無黨籍立委陳文茜在立法院從預算...

獨／赴陸交流遭抹黑終於「含冤得雪」 藍營里長嘆：都為打擊徐巧芯

台北市松山區敦化里長蘇榮文等7名里長，被控在2024年選舉期間受中國官方招待赴上海旅遊，違反「反滲透法」，今地檢署偵結不...

今為國際慰安婦紀念日 馬英九斥蔡英文、賴清德漠視歷史

前總統馬英九今日表示，今為國際「慰安婦」紀念日，他要再次批判民進黨政府，從前總統蔡英文到賴清德總統，口口聲聲強調轉型正義...

內閣改組藍點名多位首長應下台 吳思瑤：我們都聽到了

內閣改組聲浪高，國民黨立委認為除經濟部長郭智輝，法務部長鄭銘謙、內政部長劉世芳該下台。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示...

捲性平爭議林佳龍誇王義川表現成熟 被問成熟在哪他這樣回

民進黨立委王義川在政論節目以粉底液來嘲諷台中市長盧秀燕，引發爭議，英系與正國會中常委還在中常會互槓；正國會龍頭、外交部長...

回應內閣改組 鄭英耀：若無法呼應社會期待 政務官本應知所進退

大罷免失敗後，內閣改組聲浪不斷，多名閣員被點名應下台負責。教育部長鄭英耀今天再次被問到此事，他表示，若政策推動無法呼應社...

