郭智輝「快樂福容宴」貴賓廳 包廂低消6萬元起跳

北市議員侯漢廷今天踢爆，經濟部長郭智輝在美方公布對台20％關稅當天，竟跑到福容大飯店11樓VIP包廂參與「當我們快樂在一起」晚宴。雖經濟部聲稱郭僅是露個面，但侯漢廷痛批，郭在關稅談判過程完全狀況外，甚至當上部長還是「慣老闆」，他呼籲民進黨應比照當初監督行政院前秘書長薛香川標準來監督郭智輝。

據了解，當天該場餐會除了郭智輝、監察委員趙永清、中研院前院長翁啟惠等，餐會至少10人以上，在福容飯店11樓VIP貴賓廳宴客，雖然官網並未公布價格，但記者追查，包廂低消最低消費約6萬元，需另加1成服務費，不含酒水，至少可容納逾20人，每人低消3000元。

根據侯漢廷公布資料，當天「當我們快樂在一起」福容宴在11樓貴賓廳舉辦，外界好奇主辦人是何方神聖？經濟部上午新聞稿表示，當天餐敘是部長受「醫界友人」邀請出席，郭到場致意並與來賓寒暄後即離席。

侯漢廷表示，郭智輝本身就是大老闆，身價絕不是一般人可以比擬，在關稅談判整體都是狀況外，「根本不屑當經濟部長」，最後做出來的承諾完全跳票，且8月1日公布關稅並非突然，而是早就知道的事情，怎麼會選擇那天舉辦「當我們快樂在一起」餐敘，真的是太白目。

侯漢廷表示，郭智輝擔任部長顯然還是存有「慣老闆」心態，面對屏東民意支持核三延役，竟拿敦親睦鄰費威脅，好像是「施捨」，他認同郭所講要從經濟、利益上來發展，核電是現階段最穩定、最便宜、無碳排的潔淨能源，對中華民國長遠才有發展，若廢核要用其他綠電取代，一年價差可以到2400億，每年都可以普發現金1萬元。 台北市議員侯漢廷今天踢爆，經濟部長郭智輝在台北關稅公布當天出席「當我們快樂在一起」福容宴，當天赴宴者還有監委趙永清、中研院前院長翁啟惠等人。圖／取自議員侯漢廷臉書

