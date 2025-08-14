中央追加預算878億 歲出3兆128億元、收支賸餘105億

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院會14日通過主計總處提報的114年度中央政府總預算追加預算案，將追加歲出878.4億元，將以原預算收支賸餘數予以彌平。綜上追加預算結果，114年度中央政府總預算歲入維持3兆1,648億元，歲出增為3兆128億元，歲入歲出賸餘為1,520億元，扣除債務還本1,415億元，收支賸餘105億元。

主計總處指出，歲出部分，計編列878.4億元，其中包括原住民族委員會補助原住民族綜合發展基金辦理原住民保留地禁伐補償計畫所需經費23.7億元；直轄市及縣市政府一般性補助款636億元；各機關推行各項施政計畫確有實際需要數132.8億元。

主要內容包括：

（１）經濟部主管辦理備援調度幹管工程計畫及降低漏水率計畫、中央管流域整體改善與調適計畫及水災智慧防災計畫第二期等所需經費30.1億元。

（２）內政部主管辦理生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）、替代役役男基礎訓練、國家公園經營管理等所需經費28.8億元。

（３）數位發展部主管辦理數位創新研發計畫、軍民通用資安技術研發補助計畫、建置安全第三地雲端第五代行動通訊技術核心網路等所需經費12.8億元。

（４）農業部主管辦理整體性治山防災、大規模崩塌及不安定土砂防減災等所需經費10.9億元。

（５）國防部主管辦理各營區維運、國內外專業訓練、招募宣導、撥充國軍營舍及設施改建基金辦理資安園區中長程計畫等所需經費10.4億元。

（６）外交部主管辦理加強雙邊及多邊合作、對國際之關懷救助及重建、訪賓接待等所需經費10.1億元。

（７）海洋委員會主管辦理艦隊勤務籌建海巡艦艇前瞻發展計畫、艦船艇歲修等所需經費9.1億元。

（８）衛生福利部主管辦理急性傳染病流行風險監控與管理第四期計畫等所需經費4.2億元。

（９）文化部主管辦理國立中正紀念堂管理處營運、捐助財團法人中央通訊社營運等所需經費2.8億元。

（１０）國立故宮博物院辦理新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫等所需經費1.8億元。

此外，國防部主管及海洋委員會主管調增軍職人員各項勤務加給所需經費59.5億元；外交部主管辦理厚實外交執行量能及加速推動拓邦、鞏固邦交等所需經費11億元；中央選舉委員會辦理第11屆立法委員罷免案及全國性公民投票所需經費15.4億元。

主計總處指出，以上歲出追加878.4億元，將以原預算收支賸餘數予以彌平。綜上追加預算結果，114年度中央政府總預算歲入維持3兆1,648億元，歲出增為3兆128億元，歲入歲出賸餘為1,520億元，扣除債務還本1,415億元，收支賸餘105億元。

