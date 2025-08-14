普發現金時程確定 政院拍板5900億特別條例預算「預留200億挺產業」

立法院已三讀強化韌性特別條例，明定普發現金一萬元法源。行政院今天通過特別條例修正案，新增加強支持產業、照顧弱勢族群、強化電力系統及發放現金作業所需新增經費，匡列上限調高至5900億元；第一階段先編列5700億元，預留200億元因應國際情勢加大產業支持。

外界關注的普發現金發放時間也將延後，調整為特別預算公布後一個月內執行發放作業，7個月內發放完畢。

因應美國對等關稅政策，立法院三讀通過5450億元的強化韌性特別條例，包含930億元的產業支持案，將用於金融支持、拓銷市場多元化等措施，1500億元用於國土安全韌性、670億元社會支持，以及2350億元全民普發現金一萬元，未納入政院規劃撥補台電的1000億元。

行政院會今天針對韌性特別條例修正第3條、第6條、第9條修正草案，涉及適用範圍、預算上限及施行期間；適用範圍相關條文部電，僅新增「強化電力系統」。

預算上限部分，為加強支持產業所需的電力系統、照顧弱勢族群及發放現金作業所需新增經費，因此整體經費上限由5450億元提高為5900億元；修正案中提及，第一階段先編列5700億元特別預算，預留的200億元將加強對產業支持，擴大協助範圍，將視國際情勢變化分期編列。

施行期間方面，由於發放現金涉及作業準備、系統設計及民眾領取時間，因此參照前次經驗，預留超過6個月時間供民眾領取，將原先普發現金訂於10月31日前執行完畢，改為「依本條例編列之特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢」。

行政院長卓榮泰說明，台美間關稅談判尚未底定，為即時支應所需，針對產業支持相關措施應預留後續編列特別預算的額度，以配合關稅談判進度，加強對產業支持、擴大協助範圍、支援各產業需求，並依產業穩定所需，增列強化電力系統項目。

卓榮泰表示，為加強照顧弱勢族群、提供關懷服務，強化民生韌性，修正案編列發放現金作業所需相關經費，並修正發放現金作業執行期間，確保發放現金作業依法可行。

商品推薦