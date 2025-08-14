王婉諭為林岱樺偵查大公開抱屈 陳昭姿批選擇性正義

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費，媒體報導手機對話成為涉案鐵證，時代力量黨主席王婉諭也為其抱屈。民眾黨立委陳昭姿今天表示，檢察官違反偵查偵查不公開，這樣的做法當然不對，然而是非對錯不分黨派，「遲來的正義都不算正義了，選擇性的正義還算是正義嗎？」

王婉諭前天在臉書發文指出，林岱樺是她的前同事，兩人在多項議題立場完全不同，然而部分媒體公開打著「法院卷證」、「知情人士」、「檢調消息」的名義公開私人通話，自己很震驚也完全不能接受，「當人民一次又一次看到個案資訊外流、案情還沒審就先在媒體曝光，當然會懷疑這是司法，還是政治操作？」

此文一出，陳昭姿在下方留言為民眾黨前主席柯文哲抱屈，「柯P的偵查資料被大公開，你們有發言嗎」，也引發正反不同意見者在留言串論戰。

民眾黨立院黨團上午舉行記者會，陳昭姿受訪時表示，「我不反對她為好朋友抱屈」，儘管時代力量目前沒有立委席次，不過王婉諭身為黨主席，還是具有相當的影響力，偵查資訊被公開就是不對，完全違反偵查不公開原則，不過柯文哲案也被檢調、特定媒體洩漏資訊，「遲來的正義都不算正義了，選擇性的正義還算是正義嗎？」

陳昭姿說，檢察官洩漏資訊給特定媒體帶風向，依此辦案完全違反偵查不公開原則，是非對錯不分顏色與黨派，也不要因為是好朋友才打抱不平，希望台灣社會秉持一致標準，王婉諭身為公眾人物應該好好反省其作為。

