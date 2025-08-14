快訊

政院拍板878.4億追加預算 地方補助款最多、相關施政需求次之

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院會今天通過「114年度中央政府總預算追加預算案」。記者黃婉婷／攝影
行政院會今天通過「114年度中央政府總預算追加預算案」。記者黃婉婷／攝影

行政院會今天通過「114年度中央政府總預算追加預算案」，共編列878億4136萬餘元，其中以地方一般性補助款636億元最多、各機關施政實際需要132.8億元次之，以及原住民禁伐補償、第11屆立委罷免案及全國性公投、調增軍職人員勤務加給、厚植外交量能及加速推動拓邦、鞏固邦交等經費。

行政院長卓榮泰指出，立法院審議114年度中央政府總預算案，歲出大幅刪減共2076億元，其中通案統刪數不低於939億元，扣除已核實計算刪減數303億元，尚須由本院自行調整刪減636億元，金額過於龐大，不得不調降對直轄市及縣市政府一般性補助規模。

卓榮泰表示，考量現階段地方政府施政及重要計畫推動，及前述刪減在各機關控管、撙節執行預算下，仍有實際財務需求，因此提出追加預算。另為因應新增業務及經費需求，針對禁伐補償、提升國軍待遇、加強外交執行量能、及辦理立法委員罷免與公民投票等，一併提出追加預算。

根據追加預算案，此次追加算共計編列878億4136萬餘元，其中主要是直轄市及縣市政府一般性補助款636億554萬餘元最多；其次是各機關推行各項施政計畫確有實際需要數132億7833萬餘元。

各項施政計畫實際需要內容，包括經濟部30.1億元用於備援調度管線及降低漏水率等；內政部28.8億元用於生活圈道路交通系統建設、充實刑事警察設備等；數發部12.8億元用於數位創新、資安技術研發等；農業部10.9億元用於治山防災、大規模崩塌及不安定土砂防減災等；國防部10.4億元用於各營區後勤、通信電子與資訊管理、教育訓練等；海委會9.1億元用於籌建海巡艦艇、海巡遠洋巡護船、艦船艇歲修等；衛福部、外交部、文化部等30.7億元。

此外，追加預算還包括國防部主管及海洋委員會主管調增軍職人員各項勤務加給所需經費59億4601萬餘元；備受關注的原住民保留地禁伐補償計畫所需經費則有23億6825萬餘元；中選會辦理今年第11屆立法委員罷免案及全國性公民投票所需經費15億4324萬餘元等。

由於今年度中央政府總預算最後歲入為3兆1648億434萬餘元，歲出2兆9249億6656萬餘元，歲入歲出賸餘2398億3778萬餘元，扣除債務還本後賸餘達983億3778萬餘元，政院規劃此次追加的歲出預算，將以原預算的收支賸餘數予以彌平。

卓榮泰 國防部 追加預算

