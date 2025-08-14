綠挨批拖延審查青年基本法 吳思瑤：民眾黨永遠只會割稻尾、潑糞
立法院教育及文化委員會今天審查青年基本法，民眾黨立委劉書彬質疑，行政院今年5月提出青年基本法草案，民進黨籍召委林宜瑾卻遲遲未排審。民進黨團幹事長吳思瑤反駁，她在2023年12月13日就提出，到今天是610天，民眾黨版本今年6月13日才提出；她批評民眾黨不用心，只想急著割稻尾，令人遺憾，要強烈譴責。
吳思瑤表示，今天教育文化委員會好不容易針對青年基本法開始審查。她從上一屆到這一屆，都是第一位端出青年基本法草案的立委，她在2023年12月13日就提出，到今天是610天，跟青年團體座談超過50場，跟行政部門討論超過30場。
吳思瑤說，任何一個法案，尤其高位階的基本法，都需要充分討論，而不是為快而快。非常遺憾，民眾黨立委提出的民眾黨版本，是今年6月13日才提出，到今天不過62天，民眾黨卻在今天朝野原本和和氣氣要審議青年基本法前，就開記者會批評執政黨對青年基本法不用心。請問誰不用心？她提出法案610天，足足是民眾黨的十倍，到現在40多位立委提出的版本都是依照她的版本作為參照。
吳思瑤批評，民眾黨先開記者會，讓這個好的法案貼上政治鬥爭、政治攻防的標前，她非常憤怒。為了青年好，不要急著割稻尾，只想要收割，如果要收割，也請含淚播種，辛勤投入。
吳思瑤說，青年政策不分黨派、不分藍綠，共同推動、共享成果，民眾黨為何永遠只要割稻尾，還來做政治潑糞與抹黑。投票表決前一刻提出黑箱版本就可以了？對不起，民進黨不是這樣在面對問題。民眾黨不用心，還要消費青年政策的政黨，令人非常遺憾，要強烈譴責。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言