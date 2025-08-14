快訊

「豎起中指」！美國盟邦受夠川普關稅及支出要求 開始對F-35下手

王鴻薇索資遭衛福部人員發文嘲諷 食藥署長道歉：絕不允許的行為

【重磅快評】薛香川吃粥下台 郭智輝「快樂福容宴」

聯合報／ 主筆室
台北市議員侯漢廷今天踢爆，經濟部長郭智輝在關稅公布當天出席「當我們快樂在一起」福容宴，當天赴宴者還有監委趙永清、中研院前院長翁啟惠等人。圖／取自議員侯漢廷臉書
台北市議員侯漢廷今天踢爆，經濟部長郭智輝在關稅公布當天出席「當我們快樂在一起」福容宴，當天赴宴者還有監委趙永清、中研院前院長翁啟惠等人。圖／取自議員侯漢廷臉書

台北市議員侯漢廷今天踢爆，經濟部長郭智輝在20％關稅公布當天出席「當我們快樂在一起」福容宴，顯然「朱門酒肉臭、路有凍死骨」。人民水深火熱、郭智輝「快樂福容宴」，令人想起八八風災時，馬政府行政院前秘書長薛香川因父親節在福華飯店吃粥，結果就被輿論轟下台；看到郭智輝何不食肉糜，薛香川一定感觸良多。

侯漢廷說，8月1日美方公告台灣關稅是「20%+N」，郭智輝優於日韓關稅的承諾跳票之餘，當晚卻不思反省，竟在福容大飯店以「當我們快樂在一起」為名設宴；當晚與會成員有監委趙永清、中研院前院長翁啟惠等人，經濟部長宴請監督自己的監察委員，簡直毫不避嫌，官官相護，且面對關稅談判失利、承諾跳票，經濟部長有何快樂可言？

經濟部今天發新聞稿澄清，當日餐敘是郭智輝受醫界友人邀請出席，郭到場致意並與來賓寒暄後即離席，呼籲外界勿就片面資訊斷章取義或借題發揮，誤導公眾並損及他人名譽。

經濟部的說明是「張飛打岳飛」，郭智輝出席餐會至少犯下3大錯誤：時間不對、對象不對、名義不對。第一，關稅危機當前，台美談判一敗塗地之際，郭智輝出席高級餐會的時機點當然不對，經長不開會研議、跑去吃大餐，社會觀感如何？第二，郭智輝受哪位醫界友人邀請，在座的還有趙永清、翁啟惠等人，細思極恐，這樣的政醫商高級組合到底談了什麼？第三，郭智輝出席「當我們快樂在一起」主題福容宴，是單純或裝傻，關稅失利不下台，你真的有臉快樂嗎？

行政院長卓榮泰日前表示，「必要時，會對重要人事做應有處理」，外界解讀是內閣改組的前兆，郭智輝則是被點名下台呼聲最高的官員。教育部長鄭英耀今天受訪表示，如果在政策推動過程中，團隊或專業表現無法呼應社會期待與需求，「本來政務官就是要知所進退」，算是保有讀書人一點風骨；相較之下，郭智輝自我感覺良好，對於外界指正已經無動於衷，就像廣告中「腳麻的阿嬤」，活在自己的快樂世界，失去知覺反應，不知今夕是何夕。

民調顯示，大多數國人不滿意賴清德總統施政成績，但賴政府的同溫層比犀牛皮還厚，即使關稅談判失利，郭智輝還是酒酣耳熱、快樂聚餐。賴清德看到的郭智輝一定跟外界不一樣，郭智輝可以宴請AIT官員、串連生醫業界友人，還有重要附加價值是，郭智輝樹大招風，當他吸引更多的輿論砲火，其他官員就可以被罵少一點；道德標準不一樣，賴政府的郭智輝吃大餐保官位，馬政府的薛相川吃粥下台剛好而已。

郭智輝跟賴政府官員「快樂在一起」，證明你愈難過、他們愈快樂，當我們還放不下時，他們早就舉杯高歌。其實不是我們看走眼，或許是我們的眼光和標準，跟賴總統不一樣。

郭智輝 賴政府 侯漢廷 經濟部長

延伸閱讀

郭智輝在關稅公布日設宴？吳思瑤：侯漢廷歪樓

關稅公布當晚與監委吃大餐 牛煦庭：郭智輝將有大危機

郭智輝敦親睦鄰爭議 侯友宜：不該貼標籤傷害人民情感

郭智輝在關稅公布當天設宴餐敘？經部：受醫界友人邀請出席「非主辦 」

相關新聞

【重磅快評】「為何有疑美論？」 林飛帆不妨問問賴清德

國安會副秘書長林飛帆接受網媒專訪時拋出一個大哉問：「為什麼會有疑美論？」美國總統川普對台加徵「20％+N」對等關稅、台積...

【重磅快評】薛香川吃粥下台 郭智輝「快樂福容宴」

台北市議員侯漢廷今天踢爆，經濟部長郭智輝在20％關稅公布當天出席「當我們快樂在一起」福容宴，顯然「朱門酒肉臭、路有凍死骨...

【重磅快評】「再也不期待」是民調測不出的信賴危機

賴清德臉皮很有韌性。歷經大罷免全軍覆沒、美日媒體一致無情批評，國內民調雪崩，他還能若無其事吃飯上班。昨天在中央黨部說反核...

【重磅快評】駐韓代表雖忙道歉 台灣已失韓日信賴

行政院政務委員林明昕臨時取消與南韓真相和解委員會委員長朴宣映的會面，遭朴宣映批評傲慢無禮。行政院長卓榮泰表示，應該馬上透...

【重磅快評】美債破37兆瘋狂搶錢 台灣命運交給泥足巨人？

8月12日，美國的國債突破37兆美元；上一次它突破36兆美元的時間，是去年即2024年11月15日，兩者相距270天，接...

【重磅快評】誰欺負屏東人？ 鄉親郭智輝欺負屏東人最甚

核三重啟公投在即，藍委蘇清泉質詢時稱恆春4鄉鎮有75％同意核三延役，非核家園神主牌沒意義，經濟部長郭智輝竟答「你把敦親睦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。