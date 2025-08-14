【重磅快評】薛香川吃粥下台 郭智輝「快樂福容宴」

台北市議員侯漢廷今天踢爆，經濟部長郭智輝在20％關稅公布當天出席「當我們快樂在一起」福容宴，顯然「朱門酒肉臭、路有凍死骨」。人民水深火熱、郭智輝「快樂福容宴」，令人想起八八風災時，馬政府行政院前秘書長薛香川因父親節在福華飯店吃粥，結果就被輿論轟下台；看到郭智輝何不食肉糜，薛香川一定感觸良多。

侯漢廷說，8月1日美方公告台灣關稅是「20%+N」，郭智輝優於日韓關稅的承諾跳票之餘，當晚卻不思反省，竟在福容大飯店以「當我們快樂在一起」為名設宴；當晚與會成員有監委趙永清、中研院前院長翁啟惠等人，經濟部長宴請監督自己的監察委員，簡直毫不避嫌，官官相護，且面對關稅談判失利、承諾跳票，經濟部長有何快樂可言？

經濟部今天發新聞稿澄清，當日餐敘是郭智輝受醫界友人邀請出席，郭到場致意並與來賓寒暄後即離席，呼籲外界勿就片面資訊斷章取義或借題發揮，誤導公眾並損及他人名譽。

經濟部的說明是「張飛打岳飛」，郭智輝出席餐會至少犯下3大錯誤：時間不對、對象不對、名義不對。第一，關稅危機當前，台美談判一敗塗地之際，郭智輝出席高級餐會的時機點當然不對，經長不開會研議、跑去吃大餐，社會觀感如何？第二，郭智輝受哪位醫界友人邀請，在座的還有趙永清、翁啟惠等人，細思極恐，這樣的政醫商高級組合到底談了什麼？第三，郭智輝出席「當我們快樂在一起」主題福容宴，是單純或裝傻，關稅失利不下台，你真的有臉快樂嗎？

行政院長卓榮泰日前表示，「必要時，會對重要人事做應有處理」，外界解讀是內閣改組的前兆，郭智輝則是被點名下台呼聲最高的官員。教育部長鄭英耀今天受訪表示，如果在政策推動過程中，團隊或專業表現無法呼應社會期待與需求，「本來政務官就是要知所進退」，算是保有讀書人一點風骨；相較之下，郭智輝自我感覺良好，對於外界指正已經無動於衷，就像廣告中「腳麻的阿嬤」，活在自己的快樂世界，失去知覺反應，不知今夕是何夕。

民調顯示，大多數國人不滿意賴清德總統施政成績，但賴政府的同溫層比犀牛皮還厚，即使關稅談判失利，郭智輝還是酒酣耳熱、快樂聚餐。賴清德看到的郭智輝一定跟外界不一樣，郭智輝可以宴請AIT官員、串連生醫業界友人，還有重要附加價值是，郭智輝樹大招風，當他吸引更多的輿論砲火，其他官員就可以被罵少一點；道德標準不一樣，賴政府的郭智輝吃大餐保官位，馬政府的薛相川吃粥下台剛好而已。

郭智輝跟賴政府官員「快樂在一起」，證明你愈難過、他們愈快樂，當我們還放不下時，他們早就舉杯高歌。其實不是我們看走眼，或許是我們的眼光和標準，跟賴總統不一樣。

