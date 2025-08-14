內閣改組藍點名多位首長應下台 吳思瑤：我們都聽到了

內閣改組聲浪高，國民黨立委認為除經濟部長郭智輝，法務部長鄭銘謙、內政部長劉世芳該下台。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，在野黨立委所提的意見，「我們都聽到了」。內閣改組的過程，行政部門都會在適任性、專業性等考量，做出最好決定。

吳思瑤表示，內閣部會首長的表現是一個參考值，對於能夠有政治能力，更有政策能力來施行國家政策，更是適任性的考量，在野黨立委所提的意見，「我們都聽到了」。相信在內閣改組的過程，行政部門都會在適任性、專業性、政策與政治能力等多元用人取材考量下，做出最好決定。

吳思瑤表示，但也請在野黨立委，能夠提供更正向、建設性，對於內閣部會首長政策改進的方向，會比對個人的喜好、批評，更有正面效益；個人喜好、意識形態的評分，並非內閣是否改組的唯一指標，在野黨立委要多從不同角度切入思考。

前總統陳水扁力挺「賴卓體制」，認為卓榮泰是賴清德總統的最佳行政院長人選，眼前政治現象問責卓揆非戰之罪。

對此吳思瑤說，卓榮泰領導內閣一年多來，外部有中國壓力，現在還有美國對世界各國的關稅談判，這都是外部挑戰，內部面對的是，國會多數無法反映民意，在國會的失序亂象下，要讓政策能夠有正向成果，相對更為艱鉅。

吳思瑤表示，卓榮泰要挺得住外部壓力，也要能抗衡與化解台灣內部的政治紛爭，非常不容易。卓榮泰領導內閣到現在，有褒有貶、有好有壞，但在推動國家政策面向上，「我們還是肯定卓榮泰的用心」，他確實領導團隊推出一些符合國人期待的政策，希望多給認真努力的人合宜合理的評價。

