快訊

「豎起中指」！美國盟邦受夠川普關稅及支出要求 開始對F-35下手

王鴻薇索資遭衛福部人員發文嘲諷 食藥署長道歉：絕不允許的行為

郭智輝在關稅公布日設宴？吳思瑤：侯漢廷歪樓

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。記者曾吉松／攝影
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。記者曾吉松／攝影

新黨籍台北市議員侯漢廷爆料，8月1日美方公布對等關稅稅率當天，經濟部長郭智輝在福容飯店以「當我們快樂在一起」為名設宴，他認為郭應下台。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，侯漢廷應不是這場餐會參與者，他做出的很多評價，聽聽就好。

郭智輝頻頻失言，吳思瑤昨天才無奈表示，「我不是經濟部發言人，每次郭智輝發言，都要我再幫他做說明」。

吳思瑤今早接受媒體聯訪再被問及郭智輝餐會爭議，她表示，侯漢廷有參加這場餐會嗎？不曉得他形塑的某一場餐會的氣氛是否符合真實？侯漢廷應該不是這場餐會的參與者，既然不是這場參與者，做出很多評價，聽聽就好。

吳思瑤說，重要的是，對於關稅的因應，內閣團隊與國安團隊是一體的，特別去找出當天某個部會首長人在哪裡、做什麼事，「這是不是有點歪樓、失焦？」她認為，還是應扣合關稅因應來做政策討論，才是民意代表該做的事。

郭智輝 侯漢廷 吳思瑤

延伸閱讀

關稅公布當晚與監委吃大餐 牛煦庭：郭智輝將有大危機

郭智輝敦親睦鄰爭議 侯友宜：不該貼標籤傷害人民情感

郭智輝指恆春居民為補助才挺核三 蘇清泉：與民鬥嘴無格局

譴責郭智輝失言 朱立倫：打著反核旗號補貼綠友友有道理嗎？

相關新聞

郭智輝睦鄰費惹議 23年前陳文茜已掀開「不能說的秘密」

平心而論，經濟部長郭智輝並非第一位將經濟部國營事業「睦鄰費」掀蓋的政治人物，23年前，時任無黨籍立委陳文茜在立法院從預算...

普發現金10月恐等不到 政院擬特別預算公布後1個月內始發放

立法院已三讀強化韌性特別條例，明定普發現金一萬元法源。行政院今將提出特別條例修正案，待修正案三讀後才會送出特別預算。據了...

內閣改組藍點名多位首長應下台 吳思瑤：我們都聽到了

內閣改組聲浪高，國民黨立委認為除經濟部長郭智輝，法務部長鄭銘謙、內政部長劉世芳該下台。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示...

捲性平爭議林佳龍誇王義川表現成熟 被問成熟在哪他這樣回

民進黨立委王義川在政論節目以粉底液來嘲諷台中市長盧秀燕，引發爭議，英系與正國會中常委還在中常會互槓；正國會龍頭、外交部長...

王鴻薇索資遭衛福部人員發文嘲諷 食藥署長今公開道歉

國民黨立委王鴻薇昨指出，她8月1日為監督政府預算，向各部會索取標案相關資料。但8月6日上午，衛福部內部有人將相關公文拍照...

回應內閣改組 鄭英耀：若無法呼應社會期待 政務官本應知所進退

大罷免失敗後，內閣改組聲浪不斷，多名閣員被點名應下台負責。教育部長鄭英耀今天再次被問到此事，他表示，若政策推動無法呼應社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。