郭智輝在關稅公布日設宴？吳思瑤：侯漢廷歪樓
新黨籍台北市議員侯漢廷爆料，8月1日美方公布對等關稅稅率當天，經濟部長郭智輝在福容飯店以「當我們快樂在一起」為名設宴，他認為郭應下台。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，侯漢廷應不是這場餐會參與者，他做出的很多評價，聽聽就好。
郭智輝頻頻失言，吳思瑤昨天才無奈表示，「我不是經濟部發言人，每次郭智輝發言，都要我再幫他做說明」。
吳思瑤今早接受媒體聯訪再被問及郭智輝餐會爭議，她表示，侯漢廷有參加這場餐會嗎？不曉得他形塑的某一場餐會的氣氛是否符合真實？侯漢廷應該不是這場餐會的參與者，既然不是這場參與者，做出很多評價，聽聽就好。
吳思瑤說，重要的是，對於關稅的因應，內閣團隊與國安團隊是一體的，特別去找出當天某個部會首長人在哪裡、做什麼事，「這是不是有點歪樓、失焦？」她認為，還是應扣合關稅因應來做政策討論，才是民意代表該做的事。
