中國反彈申請在台定居新規 綠：請國台辦收起情緒

內政部預告修正陸籍人士申請在台定居辦法，要求繳交「未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明公證書」，引發中國國台辦抨擊揚言依法追究。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，再怎樣火大，都無法達到台灣適用中國法律的要求，請國台辦收起情緒。

內政部預告修正陸籍人士申請在台定居辦法，要求繳交「未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明公證書」，陸委會稱若持有大陸地區護照，會要求當事人剪角護照。

對此，國台辦表示，中華人民共和國護照受法律嚴格保護，對於故意損毀中華人民共和國護照的有關組織和個人，將依法追究其法律責任。對於陸委會稱若持有大陸地區護照，會要求當事人剪角護照，國台辦表達堅決反對的立場，並稱將依法追責故意毀損該護照的組織和個人。

吳思瑤批評，國台辦永遠要對台灣頤指氣使、說三道四，永遠要遂行中國的長臂管轄，但是在自由、民主，享有主權跟治權的台灣，國台辦或中華人民共和國這一招是完全沒有用的，再怎麼氣噗噗，再怎麼樣的火大，都沒有辦法達到想要台灣適用中國法律的要求。

吳思瑤指出，台灣就是台灣，中國就是中國，不一樣的治權，不一樣的主權，適用的法律當然不同，在台灣就適用台灣的法律，請國台辦收起情緒，如果一再挑戰法律的紅線，用暴跳如雷來回應，也只會傷了身體。

此外，對於內政部長劉世芳日前表示，中華民國承認中華人民共和國，國台辦回應稱，民進黨當局一再兜售兩岸互不隸屬的謬論謊言，只會加劇台海形勢緊張。

吳思瑤強調，國台辦的反應很大，就代表內政部的主張「打到他們的痛處，打到讓他們跳腳」，台灣適用中華民國自己的法律，本來就是理所當然的事，國台辦再多的情緒、再多的跳腳，都沒有辦法改變這個事實，台灣就是台灣，在台灣就服從、尊重台灣的法律。

