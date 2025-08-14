快訊

雲林逆倫慘劇！啃老孫子逼93歲阿嬤跪遺照 亂棍打踹當胸刺2刀斃命

獨／道明寺探望杉菜！言承旭現身大S長眠地 賈永婕揭具俊曄暖舉

全球唯一原爆受害國的矛盾情結：核武是日本永遠禁忌？

中國反彈申請在台定居新規 綠：請國台辦收起情緒

中央社／ 台北14日電
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。記者曾吉松／攝影
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。記者曾吉松／攝影

內政部預告修正陸籍人士申請在台定居辦法，要求繳交「未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明公證書」，引發中國國台辦抨擊揚言依法追究。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，再怎樣火大，都無法達到台灣適用中國法律的要求，請國台辦收起情緒。

內政部預告修正陸籍人士申請在台定居辦法，要求繳交「未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明公證書」，陸委會稱若持有大陸地區護照，會要求當事人剪角護照。

對此，國台辦表示，中華人民共和國護照受法律嚴格保護，對於故意損毀中華人民共和國護照的有關組織和個人，將依法追究其法律責任。對於陸委會稱若持有大陸地區護照，會要求當事人剪角護照，國台辦表達堅決反對的立場，並稱將依法追責故意毀損該護照的組織和個人。

吳思瑤批評，國台辦永遠要對台灣頤指氣使、說三道四，永遠要遂行中國的長臂管轄，但是在自由、民主，享有主權跟治權的台灣，國台辦或中華人民共和國這一招是完全沒有用的，再怎麼氣噗噗，再怎麼樣的火大，都沒有辦法達到想要台灣適用中國法律的要求。

吳思瑤指出，台灣就是台灣，中國就是中國，不一樣的治權，不一樣的主權，適用的法律當然不同，在台灣就適用台灣的法律，請國台辦收起情緒，如果一再挑戰法律的紅線，用暴跳如雷來回應，也只會傷了身體。

此外，對於內政部長劉世芳日前表示，中華民國承認中華人民共和國，國台辦回應稱，民進黨當局一再兜售兩岸互不隸屬的謬論謊言，只會加劇台海形勢緊張。

吳思瑤強調，國台辦的反應很大，就代表內政部的主張「打到他們的痛處，打到讓他們跳腳」，台灣適用中華民國自己的法律，本來就是理所當然的事，國台辦再多的情緒、再多的跳腳，都沒有辦法改變這個事實，台灣就是台灣，在台灣就服從、尊重台灣的法律。

法律 護照 國台辦 吳思瑤

延伸閱讀

各界點名部長下台 吳思瑤：我們聽到了

吳思瑤籲修特別條例朝野合作 拚10月底前開始普發萬元

韓國瑜昨院會動怒 吳思瑤：他只關注台下是否有立委陪

影／內閣改組聲浪 吳思瑤：要讓社會有感

相關新聞

郭智輝睦鄰費惹議 23年前陳文茜已掀開「不能說的秘密」

平心而論，經濟部長郭智輝並非第一位將經濟部國營事業「睦鄰費」掀蓋的政治人物，23年前，時任無黨籍立委陳文茜在立法院從預算...

獨／赴陸交流遭抹黑終於「含冤得雪」 藍營里長嘆：都為打擊徐巧芯

台北市松山區敦化里長蘇榮文等7名里長，被控在2024年選舉期間受中國官方招待赴上海旅遊，違反「反滲透法」，今地檢署偵結不...

今為國際慰安婦紀念日 馬英九斥蔡英文、賴清德漠視歷史

前總統馬英九今日表示，今為國際「慰安婦」紀念日，他要再次批判民進黨政府，從前總統蔡英文到賴清德總統，口口聲聲強調轉型正義...

內閣改組藍點名多位首長應下台 吳思瑤：我們都聽到了

內閣改組聲浪高，國民黨立委認為除經濟部長郭智輝，法務部長鄭銘謙、內政部長劉世芳該下台。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示...

捲性平爭議林佳龍誇王義川表現成熟 被問成熟在哪他這樣回

民進黨立委王義川在政論節目以粉底液來嘲諷台中市長盧秀燕，引發爭議，英系與正國會中常委還在中常會互槓；正國會龍頭、外交部長...

回應內閣改組 鄭英耀：若無法呼應社會期待 政務官本應知所進退

大罷免失敗後，內閣改組聲浪不斷，多名閣員被點名應下台負責。教育部長鄭英耀今天再次被問到此事，他表示，若政策推動無法呼應社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。