黃國昌會見美智庫訪團 重申支持強化國防實力

民眾黨主席黃國昌日前會見美國布魯金斯研究所訪團，雙方就台美關係、國內政局等議題交換意見。黃國昌強調，民眾黨在國防支出提升至GDP占比3%目標未改變，至於關稅衝擊，盼與美方商討促進雙邊利益。

美國布魯金斯研究所（Brookings Institution）訪團12日拜會民眾黨，成員包括中國中心主任兼台灣研究講座何瑞恩（Ryan Hass）、前美國副總統國安顧問高登（Philip H. Gordon）、前國防部代理政策副次長卡爾林（Mara Karlin）等人。雙方就台美關係、國內政局及民眾黨政策等議題交換意見，民眾黨今天透過新聞稿轉述過程。

談及國防與台美關係議題時，黃國昌表示，民眾黨絕對支持強化國防實力，而前黨主席柯文哲在總統選舉期間率先主張將國防支出提升至GDP占比3%，這個目標從未改變。

黃國昌隨後指出，近來美國總統川普提出關稅政策衝擊台灣企業，民眾黨支持持續與美方維持良好關係，共同商討如何促進雙邊利益。

至於兩岸議題，黃國昌強調，民眾黨反對與中國統一，並希望保持現有民主的生活模式，而他自己仍被中國列為黑名單，沒有與中國政府聯繫。他說，民眾黨的立場是務實交流、維持現有生活方式，並拒絕將國家利益置於政黨或個人利益之下。

黃國昌指出，民眾黨當前聚焦3大改革方向，包含司法改革、經濟正義與媒體改革，而台灣社會應共同對抗來自中國的資訊戰，但亦須警惕國內媒體與執政黨權力結合，以不實報導打壓在野黨，所產生的民主倒退。

談及國內政局，黃國昌指出，柯文哲在前總統蔡英文卸任前曾答應邀約至總統府共商國政，柯文哲亦率全體立委出席總統賴清德就職典禮，並表達過與執政黨合作誠意、支持賴總統提名的考試院長人選；惟726大罷免過後，賴總統未能展現團結社會的高度，持續利用民進黨主席身分，推動造成對立的823第二波罷免，動員黨機器操作政治動員，令人遺憾。

民眾黨指出，這次拜會歷時1小時，雙方互動熱絡，會後由民眾黨國際事務部致贈紀念啤酒禮盒，象徵台美交流情誼長存。

