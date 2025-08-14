快訊

雲林逆倫慘劇！啃老孫子逼93歲阿嬤跪遺照 亂棍打踹當胸刺2刀斃命

獨／道明寺探望杉菜！言承旭現身大S長眠地 賈永婕揭具俊曄暖舉

全球唯一原爆受害國的矛盾情結：核武是日本永遠禁忌？

黃國昌會見美智庫訪團 重申支持強化國防實力

中央社／ 台北14日電
民眾黨主席黃國昌（右5）12日會見美國布魯金斯研究所訪團，雙方就台美關係、國內政局及民眾黨政策交換意見。（民眾黨提供）中央社
民眾黨主席黃國昌（右5）12日會見美國布魯金斯研究所訪團，雙方就台美關係、國內政局及民眾黨政策交換意見。（民眾黨提供）中央社

民眾黨主席黃國昌日前會見美國布魯金斯研究所訪團，雙方就台美關係、國內政局等議題交換意見。黃國昌強調，民眾黨在國防支出提升至GDP占比3%目標未改變，至於關稅衝擊，盼與美方商討促進雙邊利益。

美國布魯金斯研究所（Brookings Institution）訪團12日拜會民眾黨，成員包括中國中心主任兼台灣研究講座何瑞恩（Ryan Hass）、前美國副總統國安顧問高登（Philip H. Gordon）、前國防部代理政策副次長卡爾林（Mara Karlin）等人。雙方就台美關係、國內政局及民眾黨政策等議題交換意見，民眾黨今天透過新聞稿轉述過程。

談及國防與台美關係議題時，黃國昌表示，民眾黨絕對支持強化國防實力，而前黨主席柯文哲在總統選舉期間率先主張將國防支出提升至GDP占比3%，這個目標從未改變。

黃國昌隨後指出，近來美國總統川普提出關稅政策衝擊台灣企業，民眾黨支持持續與美方維持良好關係，共同商討如何促進雙邊利益。

至於兩岸議題，黃國昌強調，民眾黨反對與中國統一，並希望保持現有民主的生活模式，而他自己仍被中國列為黑名單，沒有與中國政府聯繫。他說，民眾黨的立場是務實交流、維持現有生活方式，並拒絕將國家利益置於政黨或個人利益之下。

黃國昌指出，民眾黨當前聚焦3大改革方向，包含司法改革、經濟正義與媒體改革，而台灣社會應共同對抗來自中國的資訊戰，但亦須警惕國內媒體與執政黨權力結合，以不實報導打壓在野黨，所產生的民主倒退。

談及國內政局，黃國昌指出，柯文哲在前總統蔡英文卸任前曾答應邀約至總統府共商國政，柯文哲亦率全體立委出席總統賴清德就職典禮，並表達過與執政黨合作誠意、支持賴總統提名的考試院長人選；惟726大罷免過後，賴總統未能展現團結社會的高度，持續利用民進黨主席身分，推動造成對立的823第二波罷免，動員黨機器操作政治動員，令人遺憾。

民眾黨指出，這次拜會歷時1小時，雙方互動熱絡，會後由民眾黨國際事務部致贈紀念啤酒禮盒，象徵台美交流情誼長存。

民眾黨 黃國昌 台美關係

延伸閱讀

影／核三延役公投 黃國昌籲18歲青年站出來投票決定國家未來

賴清德稱核三重啟非公投解決 黃國昌：喊投不同意是投心酸？

清淤經費遭抹黑 南市府二度澄清 

核三重啟辯論／黃國昌：用過核燃料棒不用放你家 乾式貯存年限至少40年

相關新聞

郭智輝睦鄰費惹議 23年前陳文茜已掀開「不能說的秘密」

平心而論，經濟部長郭智輝並非第一位將經濟部國營事業「睦鄰費」掀蓋的政治人物，23年前，時任無黨籍立委陳文茜在立法院從預算...

獨／赴陸交流遭抹黑終於「含冤得雪」 藍營里長嘆：都為打擊徐巧芯

台北市松山區敦化里長蘇榮文等7名里長，被控在2024年選舉期間受中國官方招待赴上海旅遊，違反「反滲透法」，今地檢署偵結不...

今為國際慰安婦紀念日 馬英九斥蔡英文、賴清德漠視歷史

前總統馬英九今日表示，今為國際「慰安婦」紀念日，他要再次批判民進黨政府，從前總統蔡英文到賴清德總統，口口聲聲強調轉型正義...

內閣改組藍點名多位首長應下台 吳思瑤：我們都聽到了

內閣改組聲浪高，國民黨立委認為除經濟部長郭智輝，法務部長鄭銘謙、內政部長劉世芳該下台。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示...

捲性平爭議林佳龍誇王義川表現成熟 被問成熟在哪他這樣回

民進黨立委王義川在政論節目以粉底液來嘲諷台中市長盧秀燕，引發爭議，英系與正國會中常委還在中常會互槓；正國會龍頭、外交部長...

回應內閣改組 鄭英耀：若無法呼應社會期待 政務官本應知所進退

大罷免失敗後，內閣改組聲浪不斷，多名閣員被點名應下台負責。教育部長鄭英耀今天再次被問到此事，他表示，若政策推動無法呼應社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。