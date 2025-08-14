民眾黨團點名拖延審查青年基本法 林宜瑾：藍綠早已各提版本

立法院教育及文化委員會今天審查青年基本法，民眾黨立委劉書彬表示，民進黨過去宣稱最照顧青年，然而行政院早在今年5月提出版本，民進黨立委林宜瑾卻遲遲未排審，只會故意占滿委員會的座位，充分展現其鴨霸性格，「只會做政治動作，拖延審查還來刻意搶位。」

針對劉書彬的指控，林宜瑾受訪時回應，早在行政院提出青年基本法草案以前，藍綠立委早已紛紛各自提出版本，不僅成為敦促行政機關的壓力，當中許多立法精神也被院版採納，就當大家打頭陣、構思各自條文時，過去卻從來不見民眾黨團蹤影，「直到今年6月才被提出來蹭，而且多處參考院版結構，投機得很有該黨風格。」

立法院教育及文化委員會召委、民進黨立委林宜瑾今天排審行政院、民眾黨立法院黨團，還有多名朝野立委所提「青年基本法」草案。民眾黨團會前舉行「照顧青年不是口號，民進黨別只會騙票」記者會，說明落實18歲公民權、青年就業保障，反歧視與落實性平教育等多項主張。

劉書彬指出，民進黨選前騙票選後忘掉，過去總是宣稱最照顧青年，行政院在今年5月提出「青年基本法」草案，民進黨籍召委林宜瑾卻遲遲未排審，而今天上午多位民進黨立委未簽到，故意把教文委員會的座位占滿，充分展現他們的鴨霸性格，拖延審查卻還要來刻意搶位。

劉書彬說明，根據民眾黨團所提青年基本法草案，直接定義16至35歲國民為青年，明定政府應該完成「18歲公民權的目標」，等同適用總統副總統選舉罷免法、公民投票法等，民進黨立委范雲等人主張青年參政權入法，實際上立法進度牛步，雙標造謠又可惡。

劉書彬說，民眾黨團版本明定主管機關為國發會，並且設立行政院青年政策專案辦公室，然後再授權得設立基金發展青年事務，同時也主張青年周的概念，敦促各級政府更努力推廣青年活動，例如國際合作交流等，鼓勵相關單位給予青年適當休假。

劉書彬表示，目前主管青年的單位為教育部青年發展署，但是青年事務不限於教育，而是屬於跨部會的議題，因此需要國發會統籌推動，民眾黨團也推出「青年政策行動綱領政策」，將由行政院提出再經立法院審議，不僅落實青年代表的參與式民主，更具有代議民主的精神。

劉書彬指出，民進黨政府過去高喊反歧視法，如今也成為停滯不前的代表作，行政院早在去年5月公布草案，立法院至今依然看不到草案，行政部門也裝作沒這回事，然而這部法案不能再拖延下去，民眾黨團在青年基本法草案明定，政府應該限期推動反歧視法立法程序。

