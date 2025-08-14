影／「青年基本法」逐條審查 民團喊加速推進世代正義

立法院教育及文化委員會今審查「青年基本法」草案，時代力量上午偕同台灣基進、台灣綠黨等民團共同舉行記者會，呼籲跨黨派理性審查並盡速通過。

「青年基本法」成為青年發展的母法，回應青年需求、確保以青年為主體的政策基礎。

時力副秘書長劉品辰指出，「青年基本法」即將在委員會逐條審查修法，這不只是修法，更是台灣青年權益保障的關鍵時刻。對比去年底在前立委吳春城主導下快速通過的「壯世代促進法」，該法為55歲以上仍具工作能力與意願者提供資源，卻忽視青年與三明治世代的壓力與處境，反映出資源分配的不均。

劉品辰呼籲立法院比照「壯世代促進法」速度完成立法，同時主張青年參與機制法制化、行政院層級設跨部會青年事務機構，以及將18歲公民權納入條文。

劉品辰也強調，當18歲青年已能當兵、納稅、承擔義務，卻被排除在投票權之外，是民主的矛盾與不公，「青年基本法」是國家對青年的承諾，唯有賦予發聲與決策權，台灣才能邁向更平等的未來。 立法院教育及文化委員會今審查「青年基本法」草案，時代力量上午偕同民團在立院前舉行記者會，呼籲跨黨派理性審查並儘速通過「青年基本法」。記者杜建重／攝影

