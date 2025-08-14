快訊

「豎起中指」！美國盟邦受夠川普關稅及支出要求 開始對F-35下手

王鴻薇索資遭衛福部人員發文嘲諷 食藥署長道歉：絕不允許的行為

聽新聞
0:00 / 0:00

郭智輝睦鄰費惹議 23年前陳文茜已掀開「不能說的秘密」

聯合報／ 記者林新輝/台北即時報導
經濟部長郭智輝（中）日前一席核三敦親睦鄰費的說法惹議。記者曾吉松／攝影
經濟部長郭智輝（中）日前一席核三敦親睦鄰費的說法惹議。記者曾吉松／攝影

平心而論，經濟部長郭智輝並非第一位將經濟部國營事業「睦鄰費」掀蓋的政治人物，23年前，時任無黨籍立委陳文茜在立法院從預算書「抓鬼」，用探照燈將睦鄰費藏在黑暗角落照得一清二楚。

2002年有一場記者會在當時陳水扁政府投下一顆震撼彈，立法院「揭弊抓鬼小組」公布各縣市政府領取中油台電睦鄰基金排行榜，其中，高雄縣政府（尚未合併升格） 90 年度總共領取8455 萬元，其次是台北縣、台中縣和高雄市（均尚未合併升格），但也有 10個縣市完全拿不到一毛錢，包括有蘭嶼核廢料掩埋場的台東縣，而前4名的縣市政府總共搬走2.5億元的油電補助金。

根據立委陳文茜提供的資料，共有 15 個縣市政府 90年度曾經領取中油和台電的補助款；而境內只有興達火力電廠的高雄縣，拿了台電 7331 萬元，僅次於有核一、核二廠、林口、深澳火力、桂山水力電廠的台北縣。陳文茜表示，其中包括高雄縣政府以購買七輛垃圾車的名義，向台電申請1800 萬元補助，陳文茜認為高雄縣算是得天獨厚。

在中油的部分，境內有高雄煉油廠的高雄市政府拿了1174 萬元，排行第一，略高於高雄縣；但是境內完全沒有油氣設施的苗栗縣，竟然也申請到330萬元的中油補助，反而是境內有油庫的新竹市和嘉義縣都掛零。

這也是第一次「睦鄰費」在國人面前曝光，國營事業睦鄰經費的「黑洞」，到底要不要掀開？經濟部進退兩難，因為不公開立委關說名單，擔心更會被誤會有見不得人的弊案；但如果公開，後遺症一拖拉庫。被點名的縣市政府紛紛說明，中油、台電對地方造成汙染或不便，提供回饋是好事，並不為過。

時任台電公司董事長林文淵參加立法院跨黨派「揭弊抓鬼小組」早餐會，面對立委要求台電公布睦鄰經費明細表示，睦鄰基金都是做地方公益之用，民代為地方爭取公益，也是善意，公布名單他不反對，但怕會有困擾，他希望立法院能先協商。 林文淵表示，台電公益支出經費龐大是因為台電特殊的情況，所以會編列如此高的睦鄰基金。但他強調，並沒有人向他施壓要求不要公布明細和名單，他也同意建立透明化機制。

國營事業睦鄰經費主要是用來安撫、平息地方民眾的環保抗爭糾紛，但現在很多卻淪為政治索求的對象， 有關主管透露，政治人物索取睦鄰經費補助，大都透過公益活動或地方建設的名義提出申請，出面關說的則大都是立委，所以國營事業不能不買帳。

事隔23年，郭智輝答覆立委質詢時說，超過7成恆春半島四鄉鎮居民支持核三廠延役，「把敦親睦鄰費拿掉，看他們要不要支持？」。他還說，從社會科學角度出發，拿掉因變數、意即無補助，是否仍獲7成支持，他只是提出這樣的討論方向，「這叫做失言嗎」？

郭智輝掀鍋，民進黨中央到地方政治人物炸鍋，不是郭說錯話，而是「黨難當頭」，郭大部長此刻談睦鄰費無異是提油救火，恐怕延攬郭智輝入閣的賴清德總統也保不住他的烏紗帽了。

台電 中油 陳文茜 郭智輝 公益活動

延伸閱讀

關稅公布當晚與監委吃大餐 牛煦庭：郭智輝將有大危機

郭智輝敦親睦鄰爭議 侯友宜：不該貼標籤傷害人民情感

郭智輝指恆春居民為補助才挺核三 蘇清泉：與民鬥嘴無格局

譴責郭智輝失言 朱立倫：打著反核旗號補貼綠友友有道理嗎？

相關新聞

郭智輝睦鄰費惹議 23年前陳文茜已掀開「不能說的秘密」

平心而論，經濟部長郭智輝並非第一位將經濟部國營事業「睦鄰費」掀蓋的政治人物，23年前，時任無黨籍立委陳文茜在立法院從預算...

普發現金10月恐等不到 政院擬特別預算公布後1個月內始發放

立法院已三讀強化韌性特別條例，明定普發現金一萬元法源。行政院今將提出特別條例修正案，待修正案三讀後才會送出特別預算。據了...

內閣改組藍點名多位首長應下台 吳思瑤：我們都聽到了

內閣改組聲浪高，國民黨立委認為除經濟部長郭智輝，法務部長鄭銘謙、內政部長劉世芳該下台。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示...

捲性平爭議林佳龍誇王義川表現成熟 被問成熟在哪他這樣回

民進黨立委王義川在政論節目以粉底液來嘲諷台中市長盧秀燕，引發爭議，英系與正國會中常委還在中常會互槓；正國會龍頭、外交部長...

王鴻薇索資遭衛福部人員發文嘲諷 食藥署長今公開道歉

國民黨立委王鴻薇昨指出，她8月1日為監督政府預算，向各部會索取標案相關資料。但8月6日上午，衛福部內部有人將相關公文拍照...

回應內閣改組 鄭英耀：若無法呼應社會期待 政務官本應知所進退

大罷免失敗後，內閣改組聲浪不斷，多名閣員被點名應下台負責。教育部長鄭英耀今天再次被問到此事，他表示，若政策推動無法呼應社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。