郭智輝睦鄰費惹議 23年前陳文茜已掀開「不能說的秘密」

平心而論，經濟部長郭智輝並非第一位將經濟部國營事業「睦鄰費」掀蓋的政治人物，23年前，時任無黨籍立委陳文茜在立法院從預算書「抓鬼」，用探照燈將睦鄰費藏在黑暗角落照得一清二楚。

2002年有一場記者會在當時陳水扁政府投下一顆震撼彈，立法院「揭弊抓鬼小組」公布各縣市政府領取中油、台電睦鄰基金排行榜，其中，高雄縣政府（尚未合併升格） 90 年度總共領取8455 萬元，其次是台北縣、台中縣和高雄市（均尚未合併升格），但也有 10個縣市完全拿不到一毛錢，包括有蘭嶼核廢料掩埋場的台東縣，而前4名的縣市政府總共搬走2.5億元的油電補助金。

根據立委陳文茜提供的資料，共有 15 個縣市政府 90年度曾經領取中油和台電的補助款；而境內只有興達火力電廠的高雄縣，拿了台電 7331 萬元，僅次於有核一、核二廠、林口、深澳火力、桂山水力電廠的台北縣。陳文茜表示，其中包括高雄縣政府以購買七輛垃圾車的名義，向台電申請1800 萬元補助，陳文茜認為高雄縣算是得天獨厚。

在中油的部分，境內有高雄煉油廠的高雄市政府拿了1174 萬元，排行第一，略高於高雄縣；但是境內完全沒有油氣設施的苗栗縣，竟然也申請到330萬元的中油補助，反而是境內有油庫的新竹市和嘉義縣都掛零。

這也是第一次「睦鄰費」在國人面前曝光，國營事業睦鄰經費的「黑洞」，到底要不要掀開？經濟部進退兩難，因為不公開立委關說名單，擔心更會被誤會有見不得人的弊案；但如果公開，後遺症一拖拉庫。被點名的縣市政府紛紛說明，中油、台電對地方造成汙染或不便，提供回饋是好事，並不為過。

時任台電公司董事長林文淵參加立法院跨黨派「揭弊抓鬼小組」早餐會，面對立委要求台電公布睦鄰經費明細表示，睦鄰基金都是做地方公益之用，民代為地方爭取公益，也是善意，公布名單他不反對，但怕會有困擾，他希望立法院能先協商。 林文淵表示，台電公益支出經費龐大是因為台電特殊的情況，所以會編列如此高的睦鄰基金。但他強調，並沒有人向他施壓要求不要公布明細和名單，他也同意建立透明化機制。

國營事業睦鄰經費主要是用來安撫、平息地方民眾的環保抗爭糾紛，但現在很多卻淪為政治索求的對象， 有關主管透露，政治人物索取睦鄰經費補助，大都透過公益活動或地方建設的名義提出申請，出面關說的則大都是立委，所以國營事業不能不買帳。

事隔23年，郭智輝答覆立委質詢時說，超過7成恆春半島四鄉鎮居民支持核三廠延役，「把敦親睦鄰費拿掉，看他們要不要支持？」。他還說，從社會科學角度出發，拿掉因變數、意即無補助，是否仍獲7成支持，他只是提出這樣的討論方向，「這叫做失言嗎」？

郭智輝掀鍋，民進黨中央到地方政治人物炸鍋，不是郭說錯話，而是「黨難當頭」，郭大部長此刻談睦鄰費無異是提油救火，恐怕延攬郭智輝入閣的賴清德總統也保不住他的烏紗帽了。

