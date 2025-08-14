【重磅快評】「再也不期待」是民調測不出的信賴危機

賴清德臉皮很有韌性。歷經大罷免全軍覆沒、美日媒體一致無情批評，國內民調雪崩，他還能若無其事吃飯上班。昨天在中央黨部說反核不意外，讓人搖頭的是，他對「粉底義」事件竟也擺不平，指示「面對面溝通，不要隔空喊話」，結果王義川人馬和王世堅從中常會罵到大街。黨中央且如此，放眼台灣還有多少人把賴清德放在眼裡？

723大罷免過後，多家民調皆顯示，賴清德聲望與支持度大幅重挫。綠營大老林濁水警告，民眾已對民進黨的民主信念強烈質疑，「民進黨毫無繼續裝糊塗的空間」。

但看看最近郭智輝談核三嗆砍睦鄰費、檢調洩露隱私替賴主席「私懲」林岱樺，干預初選。公僕把人民當賤民糟蹋，司法有如執政者的親兵，一再介入政爭，民怨沸騰不止。郭智輝和司法都是大罷免慘敗戰犯，賴清德有反省收斂嗎？

有人以蔡英文民調曾跌到低於25%，還能成功連任，主張賴清德也可依樣畫葫蘆。諷刺的是，扁蔡都知要拜訪李登輝，有事問津求搭橋，沒事作作政治公關。但賴清德上任後未曾與蔡同框，他連前往蔡英文辦公室都作不到，如何期待他虛心向國內能人求教，大破大立換回政治信任？

而且別忘了，若非反送中，蔡英文要連任也未必如願。此刻賴清德別說沒有民主同盟製造共諜幫忙圍毆國民黨。他的外交團隊已創下史上最高「信任赤字」，讓堂堂總統同時被美日韓媒體批判，從外交、內政到官箴人格修理個遍。駐台外媒雖然很「友善」，但他們的總社不僅沒有幫忙反中，反而在「反賴」。

親綠學者急著向總統府反映民瘼，稱地方長輩都在問「清德咧創啥？」他們質疑大罷免、救災、關稅的重要時刻，都沒看到金孫。其實是綠媒粉飾太平沒放送，或是總統叫行政院出來扛。最近總統總算出面，他在中常會上澄清國軍不能救災的事，聲稱是誤會。說來也邪門，怎麼從團結十講到南部勘災，每次總統說話都讓人「誤會」，總是需要事後澄清？而且，八月中旬才澄清一個月前的事，難怪民眾要問「清德咧創啥？」

台獨金孫從政以來，就以死不認錯出名。若非被民調嚇到，考量還有823大罷免與核三公投，大概也不會叫副閣揆鄭麗君開記者會說明關稅談判，以及親向雲嘉災民致歉，並承認國軍可以救災。但這些都是口惠無助挽回損失，更無預防減損之道。人民看不到賴清德洗心革面，自然也不會指望823之後的賴卓體制會有新局。畢竟這些「天災」級閣員與決策，都是賴清德意志結晶。換人和丟免洗筷一樣，有差嗎？

有權力不作為，就是賴清德執政失敗的主因。人民不僅不滿，也不指望他「迷途知返」。823那天，民意會讓他知道失去多數人民的期待，等同失去天命。

