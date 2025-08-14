關稅公布當晚與監委吃大餐 牛煦庭：郭智輝將有大危機

經濟部長郭智輝遭爆，美國對台關稅20%+N公布當晚，他以「當我們快樂在一起」為名設宴；經濟部澄清，僅受邀出席，到場致意即離開。國民黨立委牛煦庭批評，郭智輝有類似情況已經不是一兩次，無法苦民所苦，也不了解基層，這無法得到人民甚至國會的信任，這對郭是很大的危機。

美方對台的暫時性關稅為20%+N，比日韓都高引起國人不滿，北市議員侯漢廷爆料，郭智輝在關稅公布當天竟在福容飯店以「當我們快樂在一起」為名設宴，質疑郭聲稱關稅比日韓低跳票，不思反省還設宴請朋友，痛批就是「朱門酒肉臭，路有凍死骨」應下台。經濟部稍早回應，當日餐敘是郭受醫界友人邀請出席，僅到場致意並與來賓寒暄後即離席，活動並非由經濟部或郭主辦。

牛煦庭批評，郭智輝一直以來都以心直口快為名，但身為官僚，政治敏感度還是要有，而郭這類情況也不是一次兩次而已，擔任經濟部長已經一年多的時間，期間好幾次沒辦法表現出苦民所苦，也不了解基層狀況，這對於人民來講是一個很容易失去信心的作法，尤其現在關稅壓境，大家都期待政府能快速有效的做出應對，但如果郭對基層缺乏瞭解，無法讓人民甚至國會得到信任，這對郭是很大的危機。

另外，當天餐敘出席者還包含監委趙永清、中研院前院長翁啟惠等人，引發外界質疑。牛煦庭再批，很多機關應有功能與分際都已經失去，以監察院來說，從公務車事件就可以看到已跟人民脫節，無論行政官員或監察委員都不該跟基層脫節，這樣只會造成更大混亂，希望大家各安其分，好好做事。 北市議員侯漢廷爆料，經濟部長郭智輝在關稅公布當天竟在飯店以「當我們快樂在一起」為名設宴，並附圖指當天赴宴者還有監委趙永清、中研院前院長翁啟惠等人。圖／取自議員侯漢廷臉書

