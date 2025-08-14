關稅公布當晚與監委吃大餐 牛煦庭：郭智輝將有大危機
經濟部長郭智輝遭爆，美國對台關稅20%+N公布當晚，他以「當我們快樂在一起」為名設宴；經濟部澄清，僅受邀出席，到場致意即離開。國民黨立委牛煦庭批評，郭智輝有類似情況已經不是一兩次，無法苦民所苦，也不了解基層，這無法得到人民甚至國會的信任，這對郭是很大的危機。
美方對台的暫時性關稅為20%+N，比日韓都高引起國人不滿，北市議員侯漢廷爆料，郭智輝在關稅公布當天竟在福容飯店以「當我們快樂在一起」為名設宴，質疑郭聲稱關稅比日韓低跳票，不思反省還設宴請朋友，痛批就是「朱門酒肉臭，路有凍死骨」應下台。經濟部稍早回應，當日餐敘是郭受醫界友人邀請出席，僅到場致意並與來賓寒暄後即離席，活動並非由經濟部或郭主辦。
牛煦庭批評，郭智輝一直以來都以心直口快為名，但身為官僚，政治敏感度還是要有，而郭這類情況也不是一次兩次而已，擔任經濟部長已經一年多的時間，期間好幾次沒辦法表現出苦民所苦，也不了解基層狀況，這對於人民來講是一個很容易失去信心的作法，尤其現在關稅壓境，大家都期待政府能快速有效的做出應對，但如果郭對基層缺乏瞭解，無法讓人民甚至國會得到信任，這對郭是很大的危機。
另外，當天餐敘出席者還包含監委趙永清、中研院前院長翁啟惠等人，引發外界質疑。牛煦庭再批，很多機關應有功能與分際都已經失去，以監察院來說，從公務車事件就可以看到已跟人民脫節，無論行政官員或監察委員都不該跟基層脫節，這樣只會造成更大混亂，希望大家各安其分，好好做事。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言