評王義川捲性平爭議 林佳龍：他雖受到誤解、但很成熟

外交部長林佳龍上午受邀和行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣，出席立法院外交委員會報告台美關稅、俄烏戰事和以哈衝突的外交援助等事，並備質詢。對於民進黨立委王義川以粉底液來嘲諷台中市長盧秀燕引發爭議，正國會龍頭、外交部長林佳龍表示，王義川受到誤解，「但表現很成熟」；賴總統也提到，民進黨是民主政黨，要透過理性對話來追求和實現進步價值，並避免誤會。

媒體詢問，王義川沒有道歉，是成熟在哪？林佳龍表示，「有些事實，我想大家去還原，自己去理解內容，應該就會有比較好的了解」。此外內閣改組呼聲高，外界點名林佳龍為可能擔任閣揆的人選之一，但林佳龍沒有正面回應。 外交部長林佳龍（圖）上午受訪表示，王義川受到誤解，「但表現很成熟」；並指賴總統的話，要透過理性對話來追求和實現進步價值，並避免誤會。記者曾吉松／攝影

商品推薦