評王義川捲性平爭議 林佳龍：他雖受到誤解、但很成熟

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
外交部長林佳龍（右）上午受邀，和行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣（左）出席立法院外交委員會，報告台美關稅、俄烏戰事和以哈衝突的外交援助等事，並備質詢。記者曾吉松／攝影
外交部長林佳龍（右）上午受邀，和行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣（左）出席立法院外交委員會，報告台美關稅、俄烏戰事和以哈衝突的外交援助等事，並備質詢。記者曾吉松／攝影

外交部林佳龍上午受邀和行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣，出席立法院外交委員會報告台美關稅、俄烏戰事和以哈衝突的外交援助等事，並備質詢。對於民進黨立委王義川以粉底液來嘲諷台中市長盧秀燕引發爭議，正國會龍頭、外交部長林佳龍表示，王義川受到誤解，「但表現很成熟」；賴總統也提到，民進黨是民主政黨，要透過理性對話來追求和實現進步價值，並避免誤會。

媒體詢問，王義川沒有道歉，是成熟在哪？林佳龍表示，「有些事實，我想大家去還原，自己去理解內容，應該就會有比較好的了解」。此外內閣改組呼聲高，外界點名林佳龍為可能擔任閣揆的人選之一，但林佳龍沒有正面回應。

外交部長林佳龍（圖）上午受訪表示，王義川受到誤解，「但表現很成熟」；並指賴總統的話，要透過理性對話來追求和實現進步價值，並避免誤會。記者曾吉松／攝影
外交部長林佳龍（圖）上午受訪表示，王義川受到誤解，「但表現很成熟」；並指賴總統的話，要透過理性對話來追求和實現進步價值，並避免誤會。記者曾吉松／攝影

外交部 林佳龍 王義川

郭智輝睦鄰費惹議 23年前陳文茜已掀開「不能說的秘密」

平心而論，經濟部長郭智輝並非第一位將經濟部國營事業「睦鄰費」掀蓋的政治人物，23年前，時任無黨籍立委陳文茜在立法院從預算...

普發現金10月恐等不到 政院擬特別預算公布後1個月內始發放

立法院已三讀強化韌性特別條例，明定普發現金一萬元法源。行政院今將提出特別條例修正案，待修正案三讀後才會送出特別預算。據了...

內閣改組藍點名多位首長應下台 吳思瑤：我們都聽到了

內閣改組聲浪高，國民黨立委認為除經濟部長郭智輝，法務部長鄭銘謙、內政部長劉世芳該下台。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示...

捲性平爭議林佳龍誇王義川表現成熟 被問成熟在哪他這樣回

民進黨立委王義川在政論節目以粉底液來嘲諷台中市長盧秀燕，引發爭議，英系與正國會中常委還在中常會互槓；正國會龍頭、外交部長...

王鴻薇索資遭衛福部人員發文嘲諷 食藥署長今公開道歉

國民黨立委王鴻薇昨指出，她8月1日為監督政府預算，向各部會索取標案相關資料。但8月6日上午，衛福部內部有人將相關公文拍照...

回應內閣改組 鄭英耀：若無法呼應社會期待 政務官本應知所進退

大罷免失敗後，內閣改組聲浪不斷，多名閣員被點名應下台負責。教育部長鄭英耀今天再次被問到此事，他表示，若政策推動無法呼應社...

