快訊

「豎起中指」！美國盟邦受夠川普關稅及支出要求 開始對F-35下手

王鴻薇索資遭衛福部人員發文嘲諷 食藥署長道歉：絕不允許的行為

聽新聞
0:00 / 0:00

政務官中立規範模糊 吳宗憲嗆銓敘部：你們怠惰我直接立法

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院司法及法制委員會今邀請銓敘部部長施能傑等進行專題報告。施能傑面對國民黨立委吳宗憲問及規範政務官行政中立專法何時出爐，強調「公務人員行政中立法」已有規範；吳回應，如果考試院、銓敘部都不推的話，立法院直接推，推草案的怠惰不能成為政務官推卸責任的理由。記者屈彥辰／攝影
立法院司法及法制委員會今邀請銓敘部部長施能傑等進行專題報告。施能傑面對國民黨立委吳宗憲問及規範政務官行政中立專法何時出爐，強調「公務人員行政中立法」已有規範；吳回應，如果考試院、銓敘部都不推的話，立法院直接推，推草案的怠惰不能成為政務官推卸責任的理由。記者屈彥辰／攝影

立法院司法及法制委員會今邀請銓敘部部長施能傑等，就「政務人員應否及如何遵守行政中立原則、行政機關於選舉罷免期間應為如何之宣導與落實」進行專題報告。施能傑面對國民黨立委吳宗憲問及規範政務官行政中立專法何時出爐，強調「公務人員行政中立法」已有規範；吳回應，如果考試院、銓敘部都不推的話，立法院直接推，推草案的怠惰不能成為政務官推卸責任的理由。

施能傑等今赴立院司委會進行專報。針對衛福部次長呂建德於727即726罷免投票隔日，在臉書發文「剿匪也不是一次就成的」，暗諷在野黨是匪。吳宗憲問這言論是否適當，施能傑說「我不認為適當」；考試院秘書長劉建忻也表示，不同政黨有不同政治立場，但在互動、措辭上，政務官要有更多自制。

吳宗憲表示，根據公務人員行政中立法，不是政務官不用中立，而是政務官、事務官性質不同，要另立專法。施能傑回應，所有拿政府薪水的人對於處理行政過程都一定要守法，有平常的事情、有選舉的事情，行政中立法講的是政治活動的參與，對公務人員要求沒有黨派之分，不可以積極參與政治活動，但是對政務人員，不同國家不會用公務人員標準看待。

吳宗憲追問，專法出來了嗎？何時出來？施能傑說，行政中立法是十幾年前立的，行政中立法對於政務首長也有其應遵守義務，那是第14條，如果是政務人員涉及選舉、政治活動參與，那是在「公務人員服務法」，一般性的規範。

劉建忻也表示，考試院部會的草案都是考院送來立院，主管機關是銓敘部，過去那些草案，屆期不續審或換屆之後，每一屆對這事情不一定有相同考量，政務官行政中立在行政中立法還是有必須遵守的地方。

吳宗憲說，如果考試院、銓敘部都不推的話，立法院直接推，因為實在無法放任，很多政務官被質疑都解釋沒有行政中立的問題，推草案的怠惰不能成為政務官推卸責任的理由。

施能傑表示，行政中立如果指的是政治活動參與，行政中立法絕大多數規範的是政治活動行為，政務首長或是民選行政首長對於其政治活動行為的管制，應是限於不能在上班時間，使用公共資源，其他對公務人員更細的規範則不見得適合。

施能傑指出，任何有關法律，譬如行政中立法適用各級政府，如果訂法，適用對象一定是從中央到地方政府，樣態非常多，真的需要更多討論，其他就主管機關本身，政務人員的主管機關適不適合放在考試院，委員可以多多討論。

考試院 施能傑 吳宗憲 行政中立

延伸閱讀

影／卓榮泰民調低也不換？ 吳宗憲：請總統把人民放在台獨理念之前

遭冷凍封殺1年！吳宗憲第4個女兒不忍了 心死斷絕父女關係

吳宗憲「第4個女兒」MIUSA妙莎約滿不續　疑與陳零九緋聞有關

堆疊關稅衝擊 吳宗憲：日本派代表談判 民進黨政府噤聲無能

相關新聞

郭智輝睦鄰費惹議 23年前陳文茜已掀開「不能說的秘密」

平心而論，經濟部長郭智輝並非第一位將經濟部國營事業「睦鄰費」掀蓋的政治人物，23年前，時任無黨籍立委陳文茜在立法院從預算...

普發現金10月恐等不到 政院擬特別預算公布後1個月內始發放

立法院已三讀強化韌性特別條例，明定普發現金一萬元法源。行政院今將提出特別條例修正案，待修正案三讀後才會送出特別預算。據了...

內閣改組藍點名多位首長應下台 吳思瑤：我們都聽到了

內閣改組聲浪高，國民黨立委認為除經濟部長郭智輝，法務部長鄭銘謙、內政部長劉世芳該下台。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示...

捲性平爭議林佳龍誇王義川表現成熟 被問成熟在哪他這樣回

民進黨立委王義川在政論節目以粉底液來嘲諷台中市長盧秀燕，引發爭議，英系與正國會中常委還在中常會互槓；正國會龍頭、外交部長...

王鴻薇索資遭衛福部人員發文嘲諷 食藥署長今公開道歉

國民黨立委王鴻薇昨指出，她8月1日為監督政府預算，向各部會索取標案相關資料。但8月6日上午，衛福部內部有人將相關公文拍照...

回應內閣改組 鄭英耀：若無法呼應社會期待 政務官本應知所進退

大罷免失敗後，內閣改組聲浪不斷，多名閣員被點名應下台負責。教育部長鄭英耀今天再次被問到此事，他表示，若政策推動無法呼應社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。