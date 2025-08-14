政務官中立規範模糊 吳宗憲嗆銓敘部：你們怠惰我直接立法
立法院司法及法制委員會今邀請銓敘部部長施能傑等，就「政務人員應否及如何遵守行政中立原則、行政機關於選舉罷免期間應為如何之宣導與落實」進行專題報告。施能傑面對國民黨立委吳宗憲問及規範政務官行政中立專法何時出爐，強調「公務人員行政中立法」已有規範；吳回應，如果考試院、銓敘部都不推的話，立法院直接推，推草案的怠惰不能成為政務官推卸責任的理由。
施能傑等今赴立院司委會進行專報。針對衛福部次長呂建德於727即726罷免投票隔日，在臉書發文「剿匪也不是一次就成的」，暗諷在野黨是匪。吳宗憲問這言論是否適當，施能傑說「我不認為適當」；考試院秘書長劉建忻也表示，不同政黨有不同政治立場，但在互動、措辭上，政務官要有更多自制。
吳宗憲表示，根據公務人員行政中立法，不是政務官不用中立，而是政務官、事務官性質不同，要另立專法。施能傑回應，所有拿政府薪水的人對於處理行政過程都一定要守法，有平常的事情、有選舉的事情，行政中立法講的是政治活動的參與，對公務人員要求沒有黨派之分，不可以積極參與政治活動，但是對政務人員，不同國家不會用公務人員標準看待。
吳宗憲追問，專法出來了嗎？何時出來？施能傑說，行政中立法是十幾年前立的，行政中立法對於政務首長也有其應遵守義務，那是第14條，如果是政務人員涉及選舉、政治活動參與，那是在「公務人員服務法」，一般性的規範。
劉建忻也表示，考試院部會的草案都是考院送來立院，主管機關是銓敘部，過去那些草案，屆期不續審或換屆之後，每一屆對這事情不一定有相同考量，政務官行政中立在行政中立法還是有必須遵守的地方。
吳宗憲說，如果考試院、銓敘部都不推的話，立法院直接推，因為實在無法放任，很多政務官被質疑都解釋沒有行政中立的問題，推草案的怠惰不能成為政務官推卸責任的理由。
施能傑表示，行政中立如果指的是政治活動參與，行政中立法絕大多數規範的是政治活動行為，政務首長或是民選行政首長對於其政治活動行為的管制，應是限於不能在上班時間，使用公共資源，其他對公務人員更細的規範則不見得適合。
施能傑指出，任何有關法律，譬如行政中立法適用各級政府，如果訂法，適用對象一定是從中央到地方政府，樣態非常多，真的需要更多討論，其他就主管機關本身，政務人員的主管機關適不適合放在考試院，委員可以多多討論。
