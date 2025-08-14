聽新聞
0:00 / 0:00
陳水扁挺卓榮泰續任閣揆 認為民進黨大戰略應調整
726大罷免失敗、對等關稅衝擊等內外部因素，讓賴政府施政滿意度下滑，行政院長卓榮泰日前鬆口，必要時會對重要人事做應有處理，向國人說明和負責。 前總統陳水扁今天力挺「賴卓體制」表示，眼前政治現象問責卓揆非戰之罪，期待後823（第二波罷免案投票）的行政立法局部改組。
陳水扁以「後大罷政局力挺賴卓體制重新再出發」為題在臉書表示，冷眼旁觀一年多來台灣政局發展，應從去年立法院長改選結果說起。戰略影響戰術又是誰主導的戰略？如箭頭指向錯誤縱換閣揆也枉然。
陳水扁認為，卓揆是賴清德總統最佳行政院長人選，眼前政治現象問責卓揆非戰之罪。「阿扁總統連任面對國親合連宋配，一年後仍可翻轉26：51的支持度」。賴總統兼民進黨主席應很清楚問題癥結，期待後823的行政立法局部改組，「大戰略新調整好好拚經濟顧腹肚」。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言