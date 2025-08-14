快訊

「豎起中指」！美國盟邦受夠川普關稅及支出要求 開始對F-35下手

王鴻薇索資遭衛福部人員發文嘲諷 食藥署長道歉：絕不允許的行為

聽新聞
0:00 / 0:00

陳水扁挺卓榮泰續任閣揆 認為民進黨大戰略應調整

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
前總統陳水扁(中)。圖／聯合報系資料照片
前總統陳水扁(中)。圖／聯合報系資料照片

726大罷免失敗、對等關稅衝擊等內外部因素，讓賴政府施政滿意度下滑，行政院卓榮泰日前鬆口，必要時會對重要人事做應有處理，向國人說明和負責。 前總統陳水扁今天力挺「賴卓體制」表示，眼前政治現象問責卓揆非戰之罪，期待後823（第二波罷免案投票）的行政立法局部改組。

陳水扁以「後大罷政局力挺賴卓體制重新再出發」為題在臉書表示，冷眼旁觀一年多來台灣政局發展，應從去年立法院長改選結果說起。戰略影響戰術又是誰主導的戰略？如箭頭指向錯誤縱換閣揆也枉然。

陳水扁認為，卓揆是賴清德總統最佳行政院長人選，眼前政治現象問責卓揆非戰之罪。「阿扁總統連任面對國親合連宋配，一年後仍可翻轉26：51的支持度」。賴總統兼民進黨主席應很清楚問題癥結，期待後823的行政立法局部改組，「大戰略新調整好好拚經濟顧腹肚」。

陳水扁 大罷免 行政院 卓榮泰

延伸閱讀

不想延役核三就威脅撤睦鄰費？國民黨批土匪政府

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

韓國瑜昨院會動怒 吳思瑤：他只關注台下是否有立委陪

郭智輝嗆恆春半島4鄉鎮「拿掉敦親睦鄰費」 黃國昌：垃圾部長即刻下台

相關新聞

郭智輝睦鄰費惹議 23年前陳文茜已掀開「不能說的秘密」

平心而論，經濟部長郭智輝並非第一位將經濟部國營事業「睦鄰費」掀蓋的政治人物，23年前，時任無黨籍立委陳文茜在立法院從預算...

普發現金10月恐等不到 政院擬特別預算公布後1個月內始發放

立法院已三讀強化韌性特別條例，明定普發現金一萬元法源。行政院今將提出特別條例修正案，待修正案三讀後才會送出特別預算。據了...

內閣改組藍點名多位首長應下台 吳思瑤：我們都聽到了

內閣改組聲浪高，國民黨立委認為除經濟部長郭智輝，法務部長鄭銘謙、內政部長劉世芳該下台。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示...

捲性平爭議林佳龍誇王義川表現成熟 被問成熟在哪他這樣回

民進黨立委王義川在政論節目以粉底液來嘲諷台中市長盧秀燕，引發爭議，英系與正國會中常委還在中常會互槓；正國會龍頭、外交部長...

王鴻薇索資遭衛福部人員發文嘲諷 食藥署長今公開道歉

國民黨立委王鴻薇昨指出，她8月1日為監督政府預算，向各部會索取標案相關資料。但8月6日上午，衛福部內部有人將相關公文拍照...

回應內閣改組 鄭英耀：若無法呼應社會期待 政務官本應知所進退

大罷免失敗後，內閣改組聲浪不斷，多名閣員被點名應下台負責。教育部長鄭英耀今天再次被問到此事，他表示，若政策推動無法呼應社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。