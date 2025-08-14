陳水扁挺卓榮泰續任閣揆 認為民進黨大戰略應調整

726大罷免失敗、對等關稅衝擊等內外部因素，讓賴政府施政滿意度下滑，行政院長卓榮泰日前鬆口，必要時會對重要人事做應有處理，向國人說明和負責。 前總統陳水扁今天力挺「賴卓體制」表示，眼前政治現象問責卓揆非戰之罪，期待後823（第二波罷免案投票）的行政立法局部改組。

陳水扁以「後大罷政局力挺賴卓體制重新再出發」為題在臉書表示，冷眼旁觀一年多來台灣政局發展，應從去年立法院長改選結果說起。戰略影響戰術又是誰主導的戰略？如箭頭指向錯誤縱換閣揆也枉然。

陳水扁認為，卓揆是賴清德總統最佳行政院長人選，眼前政治現象問責卓揆非戰之罪。「阿扁總統連任面對國親合連宋配，一年後仍可翻轉26：51的支持度」。賴總統兼民進黨主席應很清楚問題癥結，期待後823的行政立法局部改組，「大戰略新調整好好拚經濟顧腹肚」。

商品推薦