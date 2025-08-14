失禮南韓爭議 林佳龍：丘高偉拜訪溝通後對方表示理解

快訊

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部長林佳龍。本報資料照片
外交部長林佳龍。本報資料照片

行政院政務委員林明昕日前訪南韓，原定要拜會南韓真相和解委員會委員長朴宣映卻前一天臨時取消，朴宣映公開表達不滿，事隔兩天，朴宣映發文提到我駐韓代表丘高偉已登門道歉；外交部長林佳龍今（14日）在立法院表示，事發後已責成丘高偉親自拜訪，經過溝通後對方表示理解。

林佳龍指出，丘高偉除了溝通也表達歉意，了解到過程中有些接洽問題，期待未來有進一步交流機會。

朴宣映11日發文說，台灣行政院政務委員與人權及轉型正義處官員一行，原本安排8日拜訪南韓該委員會，卻在前一晚以「令人難以接受的理由」單方面取消，批評此舉「無禮」。事件引發關注後，朴宣映13日下午又發文，稱丘高偉已親自登門道歉。

朴宣映說，丘上任不到一個月，竟然能趕忙抽空登門，只為了替別人的行為道歉，「我該說什麼呢？」

朴宣映說，國際關係就像這樣，不單限於國家間，私人間也必須守信用；只要犯錯，盡快認錯道歉是正途；若不道歉，甚至持續反覆辯解、說謊，將有損人格，於公於私皆然。

溝通 南韓 朴宣映 林明昕 林佳龍

