白推青年基本法版本 小黨盼納18歲公民權

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「《青年基本法》應儘速制定，保障青年參政與社會福利！」民眾黨14日由立委劉書彬提出《青年基本法》草案，包括主管機關國發會、實質參政程序與青年反詐金融教育等；時力、基進、小歐盟與綠黨也開記者會，呼籲儘速制定《青年基本法》，確定青年參政的形式、機關回應義務，還有降低公民權至18歲。

白盼國發會主管

民眾黨立委劉書彬強調，民進黨說要顧青年，結果拖到會期快結束才排審《青年基本法》，民眾黨早早就提出自己的版本，包括定義青年年齡從16歲到35歲，且青年政策牽涉議題相當複雜，若再由教育部下的青年發展署主管並不妥，他們認為應該由國發會統籌，並設立行政院青年政策辦公室因應。

「我們讓青年可以實質參政！」劉書彬指出，比起建議性質的白皮書，民眾黨版《青年基本法》是需要經過立法院審議的「青年發展行動綱領」，並舉行公聽會讓青年有更多機會參與。此外，法案還確保政府要制定友善青年的居住、反歧視政策，還有協助青年就業、自立脫貧、落實金融教育與接軌數位轉型教育等。

18歲公民權免修憲？

另外，時代力量、基進、綠黨與小民參政歐巴桑聯盟（下稱小歐盟）等小黨也在立法院門口召開記者會，時代力量副秘書長劉品辰指出，之前立法院曾通過《壯世代促進法》，但忽略了青年與三明治族群的感受，應該儘速制定《青年基本法》，並由行政院層級設立跨部會青年事務機構。

「修法應該保障18歲公民權！」基進黨主席王興煥指出，《憲法》雖然有20歲的門檻，但近來許多公法學者也指出，《憲法》保障的是「至少」20歲以上有參政權，應該有透過立法制定更低門檻的空間，不見得要修憲。因此，他呼籲《青年基本法》要將18歲公民權條文納入，並讓地方設立「青年民主審議會議」，讓地方通過法案須經青年副署。

標準化參與機制

小歐盟秘書長何語蓉強調，青年不該只是政策的接受者，也要是能參與公共討論的行動者，但目前青年參與的機制多流於形式，盼新法明文規範行政機關回應青年的義務與時限，還有標準化中央與地方參與機制（最低席次、固定開會頻率等）；綠黨共同召集人甘崇緯指出，20到24歲青年失業嚴重、15到25歲青年自殺率近年翻倍，要透過立法保障青年權益。

