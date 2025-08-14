內閣改組出任閣揆？外長林佳龍首度親回

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
台外交部長林佳龍。記者張文馨／攝影
台外交部長林佳龍。記者張文馨／攝影

近日外界關注，823之後可能內閣改組，外長林佳龍被視為閣揆接班人選之一。林佳龍14日出席立院外交國防委員會報告並備詢，首度回應媒體內閣改組問題。他表示，希望朝野支持政府、做好外交，不分朝野團結一致、為台灣爭取最大的國際生存發展空間。

被問及內閣改組、接任閣揆的態度，林佳龍受訪時表示，其實，台灣的國際的處境很艱危，外交工作也很困難。所以，希望透過外交來團結台灣國人，也希望朝野能夠支持政府，能夠做好外交。大家不分朝野，團結一致，為台灣爭取最大的國際生存發展的空間。

有關行政院政委林明昕日前臨時取消拜會南韓「真相和解委員會」委員長朴宣映，引發外交風波，林佳龍回應，政府是一體的，事情發生之後，他責成駐韓代表丘高偉大使親自去拜訪韓方官員，經過大家的溝通，朴宣映表示理解，台韓也會對未來的交流繼續保持聯繫。

至於是否因為與朴宣映之間的風波，引發政治變化，林佳龍說，當事人已經有做說明，我方駐館在得知這件事情之後就出面聯繫，對方也在臉書貼文言明，我方邱大使除了溝通之外，也有代表林明昕表達歉意，韓方了解這之間有一些接洽的問題，就期待未來有進一步交流的機會。

另外，林佳龍之前低調訪日，引發陸方不滿。對此，林佳龍表示，現在世界都進入到地球村，台灣外交跟各國做朋友，特別是日本跟台灣關係很友好，所以他才到日本去訪問，也參訪了大阪的世博，在日本期間也有跟日本友人會面，這是很自然的事情。中方要怎麼反應，並不影響台日關係。

內閣 日本 林佳龍

相關新聞

郭智輝睦鄰費惹議 23年前陳文茜已掀開「不能說的秘密」

平心而論，經濟部長郭智輝並非第一位將經濟部國營事業「睦鄰費」掀蓋的政治人物，23年前，時任無黨籍立委陳文茜在立法院從預算...

普發現金10月恐等不到 政院擬特別預算公布後1個月內始發放

立法院已三讀強化韌性特別條例，明定普發現金一萬元法源。行政院今將提出特別條例修正案，待修正案三讀後才會送出特別預算。據了...

內閣改組藍點名多位首長應下台 吳思瑤：我們都聽到了

內閣改組聲浪高，國民黨立委認為除經濟部長郭智輝，法務部長鄭銘謙、內政部長劉世芳該下台。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示...

捲性平爭議林佳龍誇王義川表現成熟 被問成熟在哪他這樣回

民進黨立委王義川在政論節目以粉底液來嘲諷台中市長盧秀燕，引發爭議，英系與正國會中常委還在中常會互槓；正國會龍頭、外交部長...

王鴻薇索資遭衛福部人員發文嘲諷 食藥署長今公開道歉

國民黨立委王鴻薇昨指出，她8月1日為監督政府預算，向各部會索取標案相關資料。但8月6日上午，衛福部內部有人將相關公文拍照...

回應內閣改組 鄭英耀：若無法呼應社會期待 政務官本應知所進退

大罷免失敗後，內閣改組聲浪不斷，多名閣員被點名應下台負責。教育部長鄭英耀今天再次被問到此事，他表示，若政策推動無法呼應社...

