內閣改組出任閣揆？外長林佳龍首度親回
近日外界關注，823之後可能內閣改組，外長林佳龍被視為閣揆接班人選之一。林佳龍14日出席立院外交國防委員會報告並備詢，首度回應媒體內閣改組問題。他表示，希望朝野支持政府、做好外交，不分朝野團結一致、為台灣爭取最大的國際生存發展空間。
被問及內閣改組、接任閣揆的態度，林佳龍受訪時表示，其實，台灣的國際的處境很艱危，外交工作也很困難。所以，希望透過外交來團結台灣國人，也希望朝野能夠支持政府，能夠做好外交。大家不分朝野，團結一致，為台灣爭取最大的國際生存發展的空間。
有關行政院政委林明昕日前臨時取消拜會南韓「真相和解委員會」委員長朴宣映，引發外交風波，林佳龍回應，政府是一體的，事情發生之後，他責成駐韓代表丘高偉大使親自去拜訪韓方官員，經過大家的溝通，朴宣映表示理解，台韓也會對未來的交流繼續保持聯繫。
至於是否因為與朴宣映之間的風波，引發政治變化，林佳龍說，當事人已經有做說明，我方駐館在得知這件事情之後就出面聯繫，對方也在臉書貼文言明，我方邱大使除了溝通之外，也有代表林明昕表達歉意，韓方了解這之間有一些接洽的問題，就期待未來有進一步交流的機會。
另外，林佳龍之前低調訪日，引發陸方不滿。對此，林佳龍表示，現在世界都進入到地球村，台灣外交跟各國做朋友，特別是日本跟台灣關係很友好，所以他才到日本去訪問，也參訪了大阪的世博，在日本期間也有跟日本友人會面，這是很自然的事情。中方要怎麼反應，並不影響台日關係。
