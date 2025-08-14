會晤新任波蘭駐台代表 林佳龍盼深化科技與文化合作共築民主韌性

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍13日於外交部會晤新任波蘭駐台代表畢爾斯基（Janusz Henryk Bilski），歡迎其抵任。林佳龍表示，波蘭地處歐洲中心，是通往中東歐的重要門戶，台灣高度重視與波蘭在高科技、文化、安全及交通等領域的交流合作，並期盼雙方攜手提升兩國的民主韌性。

林佳龍指出，畢爾斯基中文流利、外交資歷豐富，曾先後派駐越南、捷克及馬來西亞，足見波蘭對台灣關係的高度重視。當得知畢爾斯基的故鄉是波蘭羅茲市（Łódź）時，林佳龍倍感親切，去年他率團訪問波蘭時，曾特地前往羅茲市參訪，該市為重要的台商投資據點，包括奇美食品、仁寶電子及愛地雅自行車均在此設廠，充分展現台波經濟合作的成果。

林佳龍說，在全球供應鏈重組的浪潮中，台波持續透過「台灣—波蘭經貿諮詢會議」深化經濟合作，並共同推動「中東歐半導體供應鏈韌性計畫」，期待波蘭與德國、捷克攜手打造「歐洲晶片三角」，擴展台灣科技製造業在全球的影響力。

在交通往來方面，林佳龍提到，目前長榮航空與波蘭航空共用班號，航點延伸至華沙蕭邦機場，他和畢爾斯基都認同，便利交通有助促進雙邊貿易與投資。同時，文化交流亦為台波合作的重要項目，透過推動藝文團體與博物館展品的交流，藉文化力量拉近兩國人民的距離。

林佳龍表示，畢爾斯基二十多年前曾到訪台灣，對台灣的美食、人文與風景留下深刻印象，畢爾斯基也對此次派駐台灣表達喜悅與榮幸。林佳龍為此特別贈送《和林佳龍一起去旅行》一書，並邀請他與家人按圖索驥、細細體驗台灣之美。

