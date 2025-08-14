政院今將拍板特別條例 整體預算增至5,900億、訂出普發現金時間

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院14日院會將通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案，待修正案三讀通過後，整體預算將匡列上限調高至新台幣5,900億元，並將普發現金發放時間調整為特別預算公布後一個月內執行發放作業，7個月內發放完畢。

行政院長卓榮泰今日將拍板「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案，其中大家關注的普發現金未訂排富條款，但在修正案中將增列特別預算供確保產業所需穩定的電力系統，與加強照顧弱勢族群及提供關懷服務、發放現金作業所需新增相關經費，因此，整體經費上限由5,450億元提高為5,900億元，第一階段將先編列5,700億元特別預算，後續200億元特別預算額度將保留彈性，視各產業需求編列。

由於原先行政院提出的特別條例編入台電撥補1,000億元，但卻被立法院刪除，但在這次修正案中又再度把強化電力系統納入，對此，行政院在草案說明表示，為因應國際情勢變化對我國產業之影響，基於產業希望確保供電穩定，必須增加辦理強化電力系統強化電力系統韌性相關建設。

此外，考量到韌性特別條例發放現金涉及作業準備、系統設計及民眾領取時間，所以參照前次經驗，預留超過6個月時間供民眾領取，將原先普發現金「2025年10月31日前執行完畢」的文字，修改為「依本條例編列之特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢」。

