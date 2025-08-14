捲性平爭議林佳龍誇王義川表現成熟 被問成熟在哪他這樣回

民進黨立委王義川在政論節目以粉底液來嘲諷台中市長盧秀燕，引發爭議，英系與正國會中常委還在中常會互槓；正國會龍頭、外交部長林佳龍表示，王義川受到誤解，「但表現很成熟」；賴總統也提到，民進黨是民主政黨，要透過理性對話來追求和實現進步價值，並避免誤會。

林佳龍今（14日）受邀出席立法院外委會報告台美關稅、俄烏戰事和以哈衝突的外交援助等事，並備質詢，會前在場外受訪。

針對王義川引發的性平爭議，林佳龍說，「王義川在這件事情的表現雖然受到誤解，但是很成熟，我想這樣的方式，讓這件事情可以在黨內獲得討論跟釐清。賴總統有提到，民進黨是一個民主政黨，也要透過理性對話跟面對面溝通，來促進黨內能夠對於進步價值，能夠不斷追求跟實現，同時也能避免誤會。」

媒體詢問，王義川沒有道歉，是成熟在哪？林佳龍表示，「有些事實，我想大家去還原，自己去理解內容，應該就會有比較好的了解。」

此外，賴政府執政滿意度不佳，傳出內閣改組呼聲，外界點名林佳龍為可能擔任閣揆的人選之一，林佳龍沒有正面回應，而是說，台灣的國際處境很艱危，外交工作也很困難，希望透過外交團結台灣國人，希望朝野能夠支持政府做好外交，不分朝野團結一致，為台灣爭取最大國際生存發展空間。

商品推薦