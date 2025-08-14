普發現金10月恐等不到 政院擬特別預算公布後1個月內始發放

近日幾起社會矚目司法案件，都接連傳出爭議，包括立委羅智強公車反罷廣告疑遭查水表、立委林岱樺卷證資料中疑似曖昧訊息外流，及柯文哲京華城案中，基隆市副市長邱佩琳自曝有媒體拿偵查資料詢問她等，捲入爭議的政治人物藍綠白都有，涉事的司法機關橫跨北高，共同特性都疑有政治黑手的斧鑿痕跡，看來，總統府司法局已然成形，再加上若罷免成功掌握立法院多數，五權在手的民進黨政府，恐將正式走上民主獨裁之路。

2025-08-14 09:35