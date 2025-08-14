聽新聞
普發現金10月恐等不到 政院擬特別預算公布後1個月內始發放
立法院已三讀強化韌性特別條例，明定普發現金一萬元法源。行政院今將提出特別條例修正案，待修正案三讀後才會送出特別預算。據了解，條例原先規範普發現金原訂10月底發放完畢，修正後將改為特別預算公布後1個月內開始發放，並於7個月內發放完畢。
此外，修正案也擴大條例適用範圍，除了產業支持、國土安全韌性、社會支持、普發現金之外，新增「強化電力系統」；相關預算因考慮增列產業所需穩定電力系統、加強弱勢族群及關懷服務、發放現金作業所需經費，經費上限自5450億元提高至5900億元。
