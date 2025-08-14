【重磅快評】駐韓代表雖忙道歉 台灣已失韓日信賴

行政院政務委員林明昕臨時取消與南韓真相和解委員會委員長朴宣映的會面，遭朴宣映批評傲慢無禮。行政院長卓榮泰表示，應該馬上透過外交途徑進行必要措施，充分說明取得諒解。13日下午，我國駐韓國代表丘高偉迅速趕到南韓真相和解委員會道歉。

朴宣映臉書貼出丘高偉來訪的照片，兩人隔桌會談，桌上擺著中華民國與韓國的國旗，以及那盆早已精心準備、所費不貲的鮮花；紅藍白三色花朵綻放，毫不掩飾地顯露出插花的靈感，就是來自中華民國國旗。

兩天前，這盆為迎接中華民國高階官員而特別訂製的插花，成為朴宣映臉書貼文的主角；朴宣映看著等嘸人的觧花，砲轟林明昕突然取消原定拜會，是外交失禮、傲慢粗魯、令人羞辱，而林明昕的理由讓人無法接受。

現在，朴宣映對丘大使上任不到一個月，就必須為別人的行為匆匆趕來道歉，讓她覺得不知還能說什麼；何況丘高偉還帶著代表處一位已認識十幾年的老朋友。

不過，朴宣映還是強調，信守承諾是理所當然的，不僅在國與國之間，在個人與個人之間也是如此。迅速道歉是對的，如果不道歉，反而一再犯錯或找藉口硬拗，最終將否定和毀滅自己。

朴宣映沒有明白表示是否對林明昕還有微詞；不過，兩天前遭朴宣映批評外交失禮時，林明昕的反應就是：已經表達歉意並獲諒解，對朴宣映的反應「感到詫異」；一副很無辜的模樣。

至於林明昕的理由，連國人都不太能接受；他以必須參與APEC婦女與經濟論壇重要討論，以及交通往返來不及為由，臨時取消與朴宣映的會面，卻如期出席一個多小時後在同區飯店舉行的另一場座談。此外，林明昕還硬拗牽拖藍白兩黨刪總預算；他把大罷免的宣傳搞到南韓去了。

值得注意的是，外界傳出，由於朴宣映為曾宣布戒嚴的南韓前總統尹錫悅任命，在韓國引發不少爭議，行政院擔心我國官員前往拜訪衍生政治聯想，權衡下決定取消會面。

難道這才是林明昕緊急取消拜會朴宣映，而當天其他拜訪或座談行程卻不受影響的真正原因？但即使如此，當初為什麼要安排這項拜訪行程呢？

尹錫悅宣布戒嚴前，韓國前情報司令官曾來台出差，韓媒傳聞指是為請求台灣支持緊急戒嚴。尹錫悅宣布戒嚴時，民進黨立院黨團發文力挺，讓韓媒都看不下去。尹錫悅戒嚴失敗被捕，南韓已經改朝換代，賴政府還去拜訪尹錫悅任命的官員。賴政府根本就是外交災難製造機。

從另一個角度看，南韓現任總統李在明被指立場親中，他雖否認，但現在南韓政府裡還有哪個官員，可以在官署公開擺出中華民國國旗來接待中華民國官員？

朴宣映批評林明昕時，還提到南韓與中華民國斷交的歷史，雖然受到不少台灣網友的批評，但朴宣映貼文仍顯示，南韓還有不少民眾對中華民國抱持著複雜的情感。

不論朴宣映在韓國內部的爭議，最悲哀的是，賴政府爭取不了韓國親中的一派，也失了親中華民國的一派，兩頭不是人。就像最近日本學者相繼發文警示，台灣已經失去日本保守和自由兩派立場的信任。

賴清德不時偷踩兩岸紅線，美國「疑賴論」未消，日韓也不信「賴」，賴政府已讓台灣更陷於孤立。

